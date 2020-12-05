Akdeniz'de deprem: Antalya ve çevre illerde hissedildi

Akdeniz'de saat 15.44'te, Antalya'nın Gazipaşa ilçesi açıklarında bir deprem meydana geldi.

Deprem Kuzey Kıbrıs'ta, Antalya ve çevre illerde de hissedildi.

Kandilli Rasathanesi, depremin Akdeniz açıklalarında meydana geldiğini ve 5,4 büyüklüğünde olduğunu duyurdu. Kandilli Rasathanesi, daha sonra depremin büyüklüğünü 5,5 olarak güncelledi.

Antalya Valisi Ersin Yazıcı, "Depremle ilgili bize ulaşan olumsuz bir ihbar yok" dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ise "Antalya'daki deprem sonrası hasar tespit ekipleri incelemelerine başladı. Şu ana kadar olumsuz bir durumla karşılaşmadık" açıklaması yaptı.