Akdeniz'de çok oyunculu savaş oyunları

Amerikan Donanması'nın resmi internet sitesinde yayımlanan bir haberde Türkiye ile yapılan ortak tatbikatın tamamlandığı bildirildi.

Tatbikata ilişkin Yarbay Biran Anthony'nin "Bölgedeki deniz güvenliği çalışmalarımızı geliştirmek üzere Türkiye'yle birlikte tatbikat yapmak bir onurdu" sözlerine yer verilen haberde, ABD donanmasının müttefik ve ortak olduğu ülkelerle yaptığı düzenli antrenmanlarla manevra ve ortak çalışma kabiliyetlerini geliştirdiği, iletişimi ve güvenlik standartlarını geliştirmek üzere yapılan bu çalışmaların bölgesel deniz güvenliğini güçlendirdiği söylendi.

24 Ağustos'ta başlayan tatbikata ABD Donanması'ndan USS Winston Churchill güdümlü füze destroyeri ve Türk donanmasından TCG Barbaros ve Burgazada fırkateynleri katıldı.

Haberde Amerikan destroyerinin ABD'deki Norfolk üssünden 10 Ağustos'ta ayrılarak tatbikata katıldığı belirtiliyor.

Tatbikat, Yunanistan'ın Akdeniz'de İtalya, Fransa ve Kıbrıs'la birlikte Doğu Akdeniz'de yürüttüğü tatbikat çalışmalarına karşı bir diplomatik hamle gibi görünüyor.