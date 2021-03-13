Akdeniz'de ABD ve Yunanistan ortak tatbikat yapacak

Yunanistan Milli Savunma Genelkurmay Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada USS Dwight D. Eisenhower uçak gemisinin Akdeniz'deki varlığı vesilesiyle iki ülkenin Akdenizde ortak tatbikatlar düzenleyeceğini söyledi.

ABD'nin nükleer güçlü uçak gemisinin varlığını "havacılık tatbikatları için bir fırsat" olarak değerlendiren Genelkurmay Başkanlığı, "Ortak tatbikatlar sadece ilgili birliklerin savaş yeteneklerini artırmakla kalmayacak, aynı zamanda iki müttefik arasındaki birlikte çalışabilirliği de artıracak" dedi.

Bu tatbikatların bir parçası olarak, Yunan Donanması fırkateyni "Psara", ABD Donanması'ndan Eisenhower Carrier Strike Group (IKE CSG) ile birlikte çalışacak. Tatbikatlara iki Yunan Donanması denizaltı ve birkaç savaş uçağı da katılacak.

Tatbikatın kesin tarihi Yunanistan Genelkurmay'ının açıklamasında yer almadı.