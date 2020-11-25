Kandilli Rasathanesi verilerine göre, Girit Adası açıklarında saat 00:24’te deprem meydana geldi.
Yerin 8.6 kilometre derinliğindeki depremin büyüklüğünün 4.2 olduğu duyuruldu.
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Akdeniz’de 4.2 büyüklüğünde deprem
Girit Adası açıklarında 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Haber Merkezi
Kandilli Rasathanesi verilerine göre, Girit Adası açıklarında saat 00:24’te deprem meydana geldi.
Yerin 8.6 kilometre derinliğindeki depremin büyüklüğünün 4.2 olduğu duyuruldu.