Akdeniz’de 4.2 büyüklüğünde deprem

Girit Adası açıklarında 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Haber Merkezi

Kandilli Rasathanesi verilerine göre, Girit Adası açıklarında saat 00:24’te deprem meydana geldi.

Yerin 8.6 kilometre derinliğindeki depremin büyüklüğünün 4.2 olduğu duyuruldu.

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