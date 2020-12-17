Akdeniz'de 4 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de 4 büyüklüğünde deprem meydan geldi

Haber Merkezi

Kandilli Rasathanesi, Akdeniz'de 4 büyüklüğünde deprem meydan geldiğini duyurdu.

Depremin 14,6 kilometre derinlikte olduğu bildirildi.

Yapılan açıklama şöyle:

"GIRIT ADASI (AKDENIZ) 
17.12.2020, 10:19:11 TSİ
Büyüklük: 4.0
Derinlik: 14.6 km"