Kandilli Rasathanesi, Akdeniz'de 4 büyüklüğünde deprem meydan geldiğini duyurdu.
Depremin 14,6 kilometre derinlikte olduğu bildirildi.
Yapılan açıklama şöyle:
"GIRIT ADASI (AKDENIZ)
17.12.2020, 10:19:11 TSİ
Büyüklük: 4.0
Derinlik: 14.6 km"
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Akdeniz'de 4 büyüklüğünde deprem
Akdeniz'de 4 büyüklüğünde deprem meydan geldi
Haber Merkezi
Kandilli Rasathanesi, Akdeniz'de 4 büyüklüğünde deprem meydan geldiğini duyurdu.
Depremin 14,6 kilometre derinlikte olduğu bildirildi.
Yapılan açıklama şöyle:
"GIRIT ADASI (AKDENIZ)
17.12.2020, 10:19:11 TSİ
Büyüklük: 4.0
Derinlik: 14.6 km"