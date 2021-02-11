Akbank'ın 'kalıcı uzaktan çalışma' kararının arkasındaki gerçek...

Akbank Genel Müdürü Hakan Binbaşgil pandemi sonrası çalışma düzenine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Dün akşam bir canlı yayın toplantısı ile Akbank çalışanlarına da bildirilen yeni çalışma düzenine göre pandemi sonrasında "uzaktan çalışma", "ofisten çalışma" ve "hibrit" şeklinde üç farklı model geçerli olacak.

Buna göre şubeler ve bölge müdürlükleri ile genel müdürlükte yer alan satış yönetimi ekipleri, operasyon ekipleri, hazine pazarlama gibi ekipler ofisten çalışmaya devam edecek. Teknoloji ekipleri, çağrı merkezi, uzaktan satış temsilcileri kadroları ise tamamen uzaktan çalışma düzenine geçecek. Geriye kalan genel müdürlük kadroları ise 3 gün ofisten, 2 gün uzaktan olacak şekilde hibrit modelde çalışacaklar.

'İşin aslı gider tasarrufu'

Alınan bu karara ilişkin soL'a değerlendirmede bulunan Patronların Ensesindeyiz Banka Emekçileri Dayanışma Ağı'ndan bir emekçi, "Yeni modelin tanıtımı, sektördeki çalışanlar nezdinde kötü bir imaja sahip olan Akbank için bir reklam çalışmasına dönmüş gözüküyor. Her ne kadar İK Genel Müdür Yardımcısı tarafından yeni modelin çalışanların geri bildirimleri sonucu oluşturulduğu iddia edilse de işin aslının uzaktan çalışmanın getireceği gider tasarrufu olduğu çalışanlar tarafından da biliniyor" dedi.

İş güvencesi de tehdit altında

Kârlılığı en yüksek dört özel bankadan biri olan Akbank’ta pandeminin başlangıcından itibaren gözlenen şube kapanışları, ücretsiz izne çıkarılan onlarca emekçi, çalışanların ödenmeyen yemek paraları gibi başlıkların banka üst yönetiminin pandemiyi aslında nasıl fırsata çevirdiğini gösterdiğini vurgulayan banka emekçisi, "Ayrıca Genel Müdür’ün açıklamasında ‘değişik zaman dilimlerinde ya da yarı zamanlı çalışma’ olarak altını çizdiği esnek çalışma modelinin de Akbank çalışanlarına iş güvencesi açısından doğuracağı sonuçları da gözden kaçırmamak gerekiyor" diye konuştu.