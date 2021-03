Akbank emekçisi: Koronadan hayatını kaybeden arkadaşımız için IBAN paylaşıldı...

Akbank, gösterişli reklam kampanyaları ve şovlarla "çalışan tatminine" ne kadar değer verdiğini anlatırken Akbank emekçileri aynı fikirde değil.

Akbank’ın bir şubesinde taşeron firmaya bağlı güvenlik olarak çalışan banka emekçisi, pandemi sürecinde iş yerinde derinleşen sömürüyü Patronların Ensesindeyiz Ağı’na anlattı. Asgari ücretle insani olmayan şartlarda çalışan güvenlik görevlisi, salgında alınmayan önlemlerden, ağırlaşan iş temposundan, uygulanan sistematik mobbinglerden bütün açıklığıyla bahsetti.

Yaşamını yitiren güvenlik görevlisi için IBAN paylaştılar

Akbank’ta taşeron firmaya bağlı olarak çalışan bir güvenlik görevlisinin Covid-19’dan hayatını kaybettiğini belirten işçi, “Bir senedir her geçen gün daha fazla görev verilmeye başlandı ve sağlığımız hiçe sayıldı. Pandeminin birinci ayında bir güvenlik arkadaşımız koronaya yakalanıp vefat etti. Kronik rahatsızlığı olduğu bilinen bu arkadaşımızın ardından apar topar bütün kronik rahatsızlığı olan personeller idari izne çıkarıldı. Vefat eden arkadaşımızın geride kalan ailesi için de biz çalışanlardan IBAN numarası paylaşılarak ‘yardım’ toplandı” dedi.

İşler ağırlaştı, mobbing arttı

Salgın sürecinin başından bu yana sağlıksız ortamlarda çalıştığını belirten işçi, “Sürecin başlangıcında ‘müşterileri sırayla içeri alın, kapıda sıra olsunlar’ denildi. Sonra ‘içeri girdiklerinde numarayı siz alın, teması azaltın’ denildi. Ardından elimize termometre verildi ve ‘ateş ölçerek içeri alın müşterileri’ denildi. Bunların hepsi her müşteriyle birebir temas etmemize neden oldu ve riskimiz her geçen gün arttı. Süreç başladıktan yaklaşık üç ay sonra bağlı olduğumuz firma tarafından 1 kutu maske ile dezenfektan yollandı ve ‘daha çok çalışın’ denildi. Süreç boyunca başka hiçbir yardımları olmadı. Riskle burun buruna çalışan güvenlik görevlilerine destek olmak akıllarından bile geçmezken her gün uyarılarımız arttı” diye konuştu.

Bu süreçte izinlerinin iptal edildiğini belirten güvenlik görevlisi, işyerinde yaşadığı baskı ve mobbingi şöyle anlattı:

“Banka çalışanları dönüşümlü çalışırken biz taşeronlara kendi izinlerimiz bile verilmedi. Her gün riskle mücadele ederken müşterilerin aşağılamaları, patronlarımızın azarlamaları ve işimizin asla beğenilmemesiyle de savaşmak zorunda kaldık. Gün boyunca ayakta beklememiz istendi ve en ufak bir oturma girişimimiz bile öfkeyle karşılandı. İnsan olduğumuz unutuldu. “Oturma, kimseye karşı çıkma, görev tanımında olmasa bile müdürün ne isterse harfiyen yap, denilen her şeyi sessizlikle karşıla, her şeye boyun eğ” dendi. En ufak bir söz söylediğimizde ise uyarı aldık ki bu uyarılar daha çok tehdit niteliğindeydi. İşimizden vazgeçemeyeceğimizi bildikleri için “Sus ve dediklerimi yap yoksa seni tazminatsız kovacak nedenler bulacağım” demenin bir şekliydi bu. Zor süreçte şubesi değişenlerimiz oldu, vaka çıkan şubeye görevlendirilenlerimiz oldu, hiçbir şeye söz söyleme hakkımızsa yoktu. Kukla olmamız istendi.”

İşçi yaşadıklarını “Mesai ücretleri uzunca bir süre kesildi, görevlerimiz arttı ancak maaşımıza zam yapılmadı, izinlerimizi kullanamadık, hastalıklarımız arttı ve insanlıktan çıktık” diyerek özetledi.

Her şeye susup çalışmaya devam etmemiz isteniyor

Patronların Ensesindeyiz Ağı’na ulaşarak tüm bu yaşadıklarına tepki gösteren banka güvenlik görevlisi, “Yazılacak ve söylenecek onlarca şey var. Sesi hiç duyulmayan ama en çok yıpratılan mesleklerden biriyiz. İzinleri iptal edilen, yaptıkları görülmeyen, insan gibi muamele görmeyen, çalıştığı firma tarafından sürekli ezilen ve her şeye susup zam bile almadan çalışmaya devam etmesi istenen bir meslek grubu. Devlet de bize yükleniyor taşeron firma da. Hep fazlası bekleniyor ve hep suçlu biz oluyoruz. Asgari ücretle insani olmayan şartlarda çalıştırılıyoruz ve ölümlerimiz bile önemsenmiyor. Arada hep biz eziliyoruz” dedi.

PE Banka Emekçileri Dayanışma Ağı: Yalnız değilsiniz!

Banka Emekçileri Dayanışma Ağı, yaşadığı düzende patronların cebini doldurmak için iliğine kadar sömürülen emekçileri kendi çıkarları için toplanmaya çağırıyor. Banka emekçileri yaşadıkları sömürüden ancak dayanışarak ve mücadele ederek kurtulabilecekler.

Patronların Ensesindeyiz Ağı’na aşağıdaki e-posta ve sosyal medya hesapları üzerinden ya da 0541 940 0514 numaralı telefondan ulaşılabilir:

Facebook: https://www.facebook.com/patronlarinensesindeyiz

Twitter: https://twitter.com/pensendeyiz

E-posta: [email protected]