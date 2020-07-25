Akar'ın yaveri general oldu

Yüksek Askeri Şura’da (YAŞ), Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) komuta kademesi yerini korurken, 17 general ve amiral bir üst rütbeye, 51 albay da general ve amiralliğe terfi etti.

AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın havadaki koruma ekibinin başında yer alan Hava Pilot Albay Mete Kuş ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın yaveri Piyade Albay Nurettin Hakan Büyükçulha tuğgeneralliğe terfi eden iki isim olarak dikkat çekti.

Büyükçulha, darbe girişiminde Özel Kuvvetler Komutanı Zekai Aksakallı’yı derdest etmeye çalışan eski Kıbrıs Sivil Savunma Teşkilat Başkanı Fatih Yarımbaş’ın yardımcılığını yapmıştı. Yarımbaş, Kıbrıs'ta görevi sona erdikten sonra Özel Kuvvetler Komutanlığı’na Alay komutanı olarak atanmıştı.

"FETÖ"nün Hava Kuvvetleri ve Konya 3. Ana Jet Üssü’ndeki yapılanmasını deşifre ettiği için bir dönem görevinden de alınan Hava Pilot Albay Mete Kuş, Erdoğan’ın havadaki koruma ekibinin başında yer alıyordu.

Erdoğan'ın seyahatleri sırasında "Ana" uçağına kendi kullandığı ve ekibinde yer alan bir diğer F-16 ile korumalık yapan Pilot Albay Kuş, Dünya Pilotlar Günü’nde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde Erdoğan tarafından kabul edilmişti. 15 Temmuz’da Erdoğan'ın Ankara’dan İstanbul seyahatine F-16 ile eşlik eden Kuş’a, Erdoğan uçaktan el sallayarak selam vermiş ve yanındakilere "Bu bizim Mete" demişti.

15 Temmuz darbe girişiminin ardından, Milli Savunma Bakanı Akar’ın yaveri olan Piyade Albay Nurettin Hakan Büyükçulha Özel Kuvvetler kökenli. Büyükçulha, Kıbrıs Sivil Savunma Teşkilatı’nda başkan yardımcısı olarak görev yaptıktan sonra, Akar’ın yaveri olmuştu. Akar’ın bakanlığa geçmesiyle Büyükçulha da Akar’ın yanında görevini sürdürmeye devam etti.

Balyoz kumpasından isimler

Milliyet’ten Seyfettin Ersöz‘ün haberine göre, terfi eden isimler arasında yer alan oramiralliğe yükseltilen Donanma Komutanı Ercüment Tatlıoğlu, "FETÖ"nün İzmir’deki Askeri Casusluk kumpas davasında tutuksuz yargılandıktan sonra beraat etmişti. Koramiralliğe terfi eden Güney Deniz Saha Komutanı Aydın Şirin de 15 Temmuz gecesi derdest edilmişti.

Balyoz kumpas davasında 16 yıl hapis cezasına çarptırılan, 3 yıl cezaevinde kalan Tuğamiral Ayhan Gedik de tümamiralliğe terfi etti. İzmir Askeri Casusluk kumpasından yargılanan Deniz Kurmay Albaylar Ramazan Özoğul ve Nejat İnanır da tuğamiralliğe yükseldi. Kara Kuvvetleri’nden tümgeneralliğe yükseltilen İdris Acartürk de İzmir Askeri Casusluk kumpası davasında 20 ay tutuklu kalmıştı.

Darbe girişimi sırasında yedi kurşunla yaralanan Albay Davut Alâ, 2017’deki Şura’da tuğgeneral olmuştu. MSB Asker Alma (ASAL) Genel Müdürü olan Alâ, bu yılki Şura’da tümgeneralliğe yükseltildi.

Hava Kuvvetleri’nden emekli olan ardından özel sektörü bırakarak, TSK’ya dönen Tuğgeneral Yaşar Kadıoğlu tümgeneralliğe, Hava Pilot Albaylar Doğan Eroğlu, Mustafa Tarkan Gümüş, Doğan Mart ve Hayrettin Koca da tuğgeneralliğe yükseldi.

YAŞ kararlarına göre, 30 general/amiral ise “kadrosuzluk” gerekçesiyle emekliye sevk edildi. Emekliye sevk edilenler arasında Fırat Kalkanı Harekatı’na komuta eden Orgeneral İsmail Metin Temel ile Eski Özel Kuvvetler Komutanı ve 2. Kolordu Komutanı Zekai Aksakallı da bulunuyor.