Akar'dan Kürdistan ziyareti açıklaması: Çok önemli gelişmelere sebep olacak

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve heyeti, Irak Bölgesel Kürt Yönetimi eski Başkanı Mesut Barzani'yle Erbil’de görüştü. Mesut Barzani’nin ardından, yeğeni Irak Bölgesel Kürt Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani ve bölgesel Kürt yönetimi Başbakanı Mesrur Barzani ile de görüşen Akar ve yanındaki Orgeneral Güler son olarak Türkmen Cephesi'nin Erbil Ofisi'ne gitti.

Hulusi Akar, Irak ve Kürdistan Bölgesi'nde yaptıkları görüşmeler hakkında konuştu, basının sorularını yanıtladı.

'Birçok konuda mutabık kaldık'

MSB'nin sitesinde yer alan habere göre, gerek Bağdat gerekse Erbil’deki görüşmelerinin olumlu ve yapıcı geçtiğini ifade eden Akar "Görüşmelerin sonucunda görüşlerimizin ve yaklaşımlarımızın birbirine çok yakın olduğunu görmekten memnun olduk. Birçok konuda mutabık kaldık. Bu konuları da önümüzdeki günlerde çalışmak suretiyle hem Irak’ın hem Türkiye’nin güvenliği bakımından alınması gereken tedbirlerle ilgili çalışmalarımızı sürdüreceğiz" diye konuştu.

'Onların da bizimle benzer şekilde düşündüklerini gördük'

Akar, "Onların da bizimle benzer şekilde düşündüklerini gördük. Önümüzdeki günlerde ne yapılacağı konusunda kendileriyle konuştuk, görüştük. Yapacağımız çalışmaları sürdüreceğiz, karşılıklı heyetler arası görüşmelere devam edeceğiz. Bunların da kısa zamanda araziye çok olumlu şekilde yansıyacağına inanıyorum" diye konuştu.

Irak ordusuna destek sağlayacağız

Irak ordusuna destek sağlayacaklarını ifade eden Akar, "Ayrıca NATO’daki bilgi ve tecrübemizi de Iraklı kardeşlerimize aktarmaya gayret göstereceğimizi buradaki görüşmelerimizde gündeme getirdik. Ortak eğitimler, tatbikatlar yapacağız. Ayrıca dil eğitimi konusunda da Irak ile mutabakata vardık. Personellerimizi karşılıklı olarak lisan öğrenmek için göndereceğiz" diye konuştu.

Bağdat ve Erbil arasında imzalanan Şengal Anlaşması’na ilişkin değerlendirmesi sorulan Akar, "Görüşmelerimizde Sincar konusunu da gündeme getirdik, bazı bilgileri aldık. Şu an içinde bulunduğumuz durumda teröristlerin özellikle Sincar çevresinden tamamen ayrılmadığına dair bilgilerimiz var. Bu konuda özellikle Bağdat yönetimi, çalışmalarını sürdürdüklerini ifade ettiler."

Türk Silahlı Kuvvetlerinin Kürdistan Bölgesi’nde devam eden operasyonlarıyla iligili soru üzerine şöyle konuştu:

"Önümüzdeki dönemde iş birliğimizin gerçekleşmesi ve bununla alakalı uygun mekanizmaları kurmak suretiyle Türkiye-Irak, Türkiye-Erbil arasındaki iş birliği terörle mücadele konusunda çok önemli birtakım gelişmelere sebep olabilecek."