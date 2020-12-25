Akar'dan Hafter açıklaması: Meşru hedef olarak görülecekler

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, açıklamalarda bulundu.

Akar Halife Hafter komutasındaki Libya Ulusal Ordusu'na ilişkin

Akar: "Katil Hafter ve destekçileri bilmelidirler ki, Türk unsurlarına herhangi bir saldırı girişiminde her yerde meşru hedef olarak görüleceklerdir" dedi.

Dün "Topraklarımızda bir sömürgeci bulunduğu sürece barış olmayacak. Bu nedenle barışımızı kendi ellerimizle şekillendirmek için yeniden silaha sarılacağız" diyen Hafter, Türkiye'nin "işgalci bir ülke" olduğunu söylerken, "Madem Türkiye barışı reddedip savaşı tercih ediyor, işgalciyi inancımız, irademiz ve silahımızla kovmaya hazırlanıyoruz" demişti.

Kıbrıs'a ilişkinse Akar, "Ada'da gerçek bir çözümün bulunabilmesi için Rumların şımarık ve inatçı tutumlarından vazgeçmeleri ve Türk varlığını kabul etmeleri lazım" ifadelerini kullandı.