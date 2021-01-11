Akar'dan Fransa Savunma Bakanı'na 'NATO' yanıtı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Fransa Savunma Bakanı Florence Parly'nin "Ankara aylardır bir NATO müttefiki gibi hareket etmiyor" sözlerine yanıt verdi.

Akar "Bizim NATO ile olan ilişkimizi hiç kimse yargılayamaz. Bizim oradaki katkılarımızı herkesin görmesi, anlaması, göz ardı etmemesi lazım. Bu ne hakka ne adalete ne müttefiklik ruhuna ne de ittifakın içinde üyeler arasındaki ilişkilere uygundur" dedi.

Fransa Savunma Bakanı Parly'nin Haziran ayında Türk savaş gemilerinin bir Fransız fırkateynine radar kilidi attığı iddiasını hatırlatması üzerine ise "Herhalde olayları karıştırdı, basına yaptığı bir açıklamada tekrar Türkiye'yi suçlayıcı bir dil kullandı. Bunu şiddetle reddediyoruz, böyle bir şey asla söz konusu değil" dedi.

'Bizim NATO ile ilişkimizi kimse yargılayamaz'

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, kuvvet komutanları ile bakan yardımcıları Yunus Emre Karaosmanoğlu ve Alpaslan Kavaklıoğlu'nun da katılımıyla düzenlediği video konferans toplantısında konuşan Akar şunları söyledi:

"TSK, NATO içinde etkin, caydırıcı ve saygın rolünü en etkin şekilde, en üst düzeyde uyguladı, uygulamaya devam ediyor. Operasyonlara, tatbikatlara, fiili durumlara baktığınızda beşinci sıradayız. Finans yönünden, NATO'ya sağlanan destek bakımından Türkiye Cumhuriyeti devleti 8. sırada. Ayrıca savunma, planlama havuzunda da biz ilk sıradayız, tahsis ettiğimiz birlikler, imkan ve kabiliyetlerle. Dolayısıyla bizim NATO ile olan ilişkimizi hiç kimse yargılayamaz. Bizim oradaki katkılarımızı herkesin görmesi, anlaması, göz ardı etmemesi lazım. Bu ne hakka ne adalete ne müttefiklik ruhuna ne de ittifakın içinde üyeler arasındaki ilişkilere uygundur."

Akdeniz'de Türk savaş gemilerinin Haziran ayında Fransız askeri gemisini taciz ettiği iddialarının yalanlandığını söyleyen Akar, Fransa Savunma Bakanı'nın suçlayıcı bir dil kullanmasını "şiddetle reddettiklerini" kaydetti.

'Fransa Savunma Bakanı herhalde olayları karıştırdı'

Akar şöyle konuştu:

"Fransızların ortaya attığı iddiaların asılsız olduğu, gerçeği yansıtmadığı açık ve net şekilde ortaya çıktı. Netice olarak oradaki Fransız makamları, NATO makamlarının çalışmalarını da yavaşlatma etkisiyle bu konuları örtbas etmeye kalkmışlardı. Fakat daha sonra Fransa Savunma Bakanı herhalde olayları karıştırdı, basına yaptığı bir açıklamada tekrar Türkiye'yi suçlayıcı bir dil kullandı. Bunu şiddetle reddediyoruz, böyle bir şey asla söz konusu değil. Bütün bilgiler elimizde. Bizim gemimiz uluslararası hukuka, denizcilik hukukuna, teamüllere, NATO üyesi olmaktan dolayı NATO gemilerine karşı münasebetleri çerçevesinde gayet uygun hareket etmişlerdir. 'Tacize uğradım' diyen gemiye de yakıt ikmali yapan Türk Deniz Kuvvetleridir, bunun da bilinmesi lazım. Bizim NATO içindeki fonksiyonumuz, görevlerimiz her geçen gün artan bir şekilde devam etmektedir, derinleşmektedir. Görevlerimizi en iyi şekilde yapma gayretindeyiz. Ayrıca Türkiye'nin AB hedefi de Sayın Cumhurbaşkanımızın da birçok kez gündeme getirdiği gibi devam etmektedir, bundan da kimsenin şüphesi olmasın. Sonuç olarak bu hadise ile alakalı Fransa'dan hala biz özür bekliyoruz, olayın gerçeklerini görmelerini ve kabullenmelerini bekliyoruz. Bu zorunlu."

Kılıçdaroğlu'na 'sözde cumhurbaşkanı' tepkisi

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun "sözde cumhurbaşkanı" ifadesine de tepki gösterdi. Akar, "Sayın Cumhurbaşkanımız, devlet yönetim sistemimizdeki en üst makam olarak devletimizin bütün kurum ve kuruluşlarının başı ve aynı zamanda Anayasa'mızın 117. maddesine göre başkomutanımızdır. Ülkemizin seçilmiş Cumhurbaşkanı'na 'sözde Cumhurbaşkanı' demek asil milletimizin iradesine, değerlerine, demokrasimize ve TSK başkomutanlık makamına saygısızlıktır, kabul edilemez. Düzeltilmelidir" dedi.