Akar'a 'Gare' soruları: Sizce bu operasyon başarılı mı, Erdoğan'ın açıklayacağı müjde neydi?

İYİP Genel Başkan Başdanışmanı Aytun Çıray, Gare bölgesinde yapılan operasyonla ilgili Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın yanıtlaması talebiyle soru önergesi verdi.

Çıray, Akar'a "Bu operasyonun başarı ile yönetildiğini ve amacına ulaştığını düşünüyor musunuz?" diye sordu.

Soru önergesinde şu ifadeler yer aldı: