Akar: Yunanistan'la NATO'da beşinci görüşme yarın planlanıyor

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Doğu Akdeniz konusunda Türkiye ile Yunanistan askeri heyetleri arasında NATO Karargahı'nda "ayrıştırma usulleri"nin görüşüleceği teknik toplantının beşincisinin yarın yapılmasının planlandığını belirtti.

Akar "Biz tabii ki barıştan, istikrardan, müzakere ve diyalogdan yanayız, bunları destekliyoruz fakat herhangi bir oldubittiye de izin vermeyiz" dedi.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanlarının katılımıyla düzenlenen video konferans toplantısında konuşan Akar "Hem kendi hem de KKTC'li kardeşlerimizin hak, alaka ve menfaatlerini korumakta azimli, kararlı ve muktediriz. Karşı taraf sürekli olarak 'taciz, gerilim, saldırı' gibi ifadeler kullanıyor. Ne tacizi, ne gerilimi? Bizim yaptığımız iş tamamen teknik, bilimsel, 2004'te ilan ettiğimiz kıta sahanlığı bölgemizde yaptığımız bir çalışma. Daha önce de bununla ilgili çalışmalar yapıldı orada. Yeni bir şey değil" diye konuştu.