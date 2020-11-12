Akar: Yarın Rusya'dan geniş bir heyet gelecek

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 'Yarın Rusya'dan geniş bir heyet gelecek. Taktik, teknik olarak kim nerede duracak bunlar konuşulacak' dedi.

Haber Merkezi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Dağlık Karabağ gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Akar'ın açıklamalarında öne çıkan noktalar şöyle:

  • Yarın Rusya'dan geniş bir heyet gelecek. Taktik, teknik olarak kim nerede duracak bunlar konuşulacak.
  • En sonunda ne istiyoruz; ateşkesin kalıcı olması, istikrarın sağlanması, barışın sağlanması, hudutların açıklaması, refahın yayılması.
  • Azerbaycan ile ilgili 7 bölge var. 2’ si Kerbecer, Laçin bir de Agdan var. 7 rayonun 4’ü Azerbaycan kontrolünde. Agdan’ı 15 Kasım’da Kerbecer’i 20 Kasım’da Laçin’in 1 Aralık’ta devir teslimi yapılacak.