Akar: Yarın Rusya'dan geniş bir heyet gelecek

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Dağlık Karabağ gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu.
Akar'ın açıklamalarında öne çıkan noktalar şöyle:
- Yarın Rusya'dan geniş bir heyet gelecek. Taktik, teknik olarak kim nerede duracak bunlar konuşulacak.
- En sonunda ne istiyoruz; ateşkesin kalıcı olması, istikrarın sağlanması, barışın sağlanması, hudutların açıklaması, refahın yayılması.
- Azerbaycan ile ilgili 7 bölge var. 2’ si Kerbecer, Laçin bir de Agdan var. 7 rayonun 4’ü Azerbaycan kontrolünde. Agdan’ı 15 Kasım’da Kerbecer’i 20 Kasım’da Laçin’in 1 Aralık’ta devir teslimi yapılacak.