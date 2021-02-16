Akar ve Soylu'dan partilere Gare ziyareti

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gare'de yaşananlar ile ilgili siyasi partileri ziyaret edecek. İlk ziyaret saat 12.00'de CHP'ye yapılacak. İki bakan ardından saat 14.00'te İYİP Genel Merkezi'ne gidecek.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gare operasyonu ile ilgili CHP, MHP ve İYİP genel başkanlarını ziyaret edecek.

Saat 12:00’de Akar ve Soylu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu ziyaret edecek. Burada Gare operasyonu ile ilgili detaylı bilgilendirme yapılacak. Görüşme basına kapalı gerçekleşecek. İki bakan saat 14:00'de de İYİ Parti'yi ziyaret edecek.

İki bakan parti ziyaretlerinin ardından bugün TBMM Genel Kurulu'nda Gare operasyonuna ilişkin bilgi verecek.