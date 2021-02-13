Akar: Patriot tedariki konusunda ABD ile temastayız

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sabah yazarı Okan Müderrisoğlu'na açıklamalarda bulundu.

Akar'ın açıklamalarından başlıklar şöyle:

"S-400'ler konusu kendi mecrasında devam ediyor. Bu arada Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) Patriot tedariki konusunda ABD ile temasta. Avrupa ile SAMP-T süreci ilerliyor. Fakat Amerikalılar "S-400 varsa, gerisi yok" anlayışındalar, çok katı tutum sergiliyorlar. Bu konuya medyamız ve herkes milli menfaatler bağlamında bakmalı. Benim dediğim şu: 'S-400 bir savunma sistemi. Türkiye'ye karşı bir taarruz niyeti yoksa kimseye zararı yok. Savunma sistemleri kriz durumunda, lüzum üzerine, ihtiyaç halinde kullanılır. Ayrıca görüşmeye de hazırız.

S-400, ABD ile aramızdaki konulardan sadece biri. Öncelikli sorunumuz YPG terör örgütü. Onlar, terör örgütüne "Kürtler" diyor. Terörü, Kürt meselesi gibi algılatmaya çalışıyorlar. Oysa bizim Kürtlerle bir meselemiz yok. YPG'nin Suriye'de 1.5 milyon Kürt kardeşimizi toprağından ettiğine dair uluslararası raporlar var. Dünyanın bunu görmesi lâzım. 2016'dan bu yana ABD ve müttefiklerimiz bu gerçeği anlamak istemedi. Bize göre burada başka bir gündem var. Nitekim protokollere rağmen Ruslar da Amerikalılar da YPG'yi bölgeden çıkarmadı. Keza silahlar da toplanmadı.