Akar: Ortak merkezde görev yapacak personel Azerbaycan'a gitti

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar başkanlığında, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, kuvvet komutanları ve bakan yardımcılarının katıldığı video konferans yöntemi ile yıl sonu değerlendirme toplantısı yapıldı.

Azerbaycan ile Ermenistan arasında yaşanan Dağlık Karabağ çatışmalarına ilişkin konuşan Akar, 9 Kasım'da ateşkes ilan edildiğini belirterek, sonrasında Rusya Savunma Bakanı ile yaptıkları mutabakatla ortak merkezin çalıştırılmasını kararlaştırdıklarını söyledi.

Akar, "Personelimiz Azerbaycan'a gitti, orada hazır bekliyor. Ortak merkezin inşasının bitmesi ve faaliyete geçmesinin ardından bir general 35 subayımız, derhal göreve başlayacaklar" diye konuştu.

Libya açıklaması

Libya'daki siyasi görüşmelere ilişkin de konuşan Akar, şunları kaydetti:

"Bir an önce siyasi çözümün gelmesi için elimizden gelen gayreti, desteği ilişkide olduğumuz bütün muhataplarımıza da anlatıyoruz. Sürecin bu şekilde gerçekleşmesi için gayret gösteriyoruz. Başından beri dediğimiz gibi 'Libya Libyalılarındır ve Libya'daki problemi Libya'daki kardeşlerimiz çözecektir.' Siyasi çözümü destekliyoruz. Libyalı kardeşlerimize bugüne kadar her türlü yardımı ve desteği yaptık, yapmaya devam edeceğiz. Daima Libyalı kardeşlerimizin haklı davalarında yanlarında olduk"

Ege gerilimine ilişkin açıklama

Akar, Türkiye'yle Yunanistan'ın Ege'de yaşadığı gerginliğe ilişkin de açıklamalarda bulundu.

Ege gündemine ilişkin NATO Karargahı'nda ayrıştırma görüşmelerinin olduğunu belirten Akar, şunları kaydetti:

"Bunların hepsine biz 'evet' diyoruz, Yunan tarafı hiçbirine gelmiyor. Neden? Çünkü çekiniyorlar, korkuyorlar. Neden korkuyorlar? Haklı değiller. Biz haklıyız onun için de güçlüyüz. Onun için hiçbir toplantıdan uzak durmamız söz konusu değil. Bu münasebetlerimizi bu şekliyle sürdürüyoruz. Diyoruz ki 'bir an önce oturalım, konuşalım iyi komşuluk ilişkileri çerçevesinde, uluslararası hukuka uygun şekilde, diyalog yoluyla bütün sorunlarımıza siyasal çözümler bulalım.' Gerginliği giderelim tırmandırmayalım olayları. Fakat kendileri gece gündüz Türkiye'yi tahrik etmek, gerilimi artırmak için ellerinden gelen gayreti gösteriyorlar. Niçin? Çünkü bunlar kendilerine değil dayandıklarına, arkalarında kim varsa onlara güveniyorlar. Fakat o güvendikleri dağlara da kar yağdı. AB Zirvesi'nde bir-iki devlet dışında kimse bunların şımarık muhakemeye dayalı, bencil isteklerine evet demedi."