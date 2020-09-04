Akar: NATO'da diyalog girişimini destekliyoruz, Fransa'nın girişimleri 'tamamen duygusal'

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, “NATO Genel Sekreteri’nin Sayın Cumhurbaşkanımızla yaptıkları görüşmenin akabinde askerler arasında bir görüşmenin başlaması konusundaki girişimleri destekliyoruz” dedi.

Milli Savunma Üniversitesi Kuvvet Harp Enstitüleri'nde düzenlenen mezuniyet töreninde konuşan Akar, Doğu Akdeniz’deki gelişmelere ilişkin “Biz savaştan yana değiliz. Diyalog diyoruz. Bunu söylediğimiz zaman da bunun hiçbir şekilde zafiyet olarak algılanmamasını istiyoruz” dedi.

Akar “Fakat bugün karşımızdaki komşularımızın maalesef bu konuyu anlamalarında bir sıkıntı olduğunu görüyoruz. Sanki bu bir zafiyetmiş gibi algılanıyor. Diğer taraftan da biz hak, alaka ve menfaatlerimizi koruyup kollayacağız. Hiçbir şekilde zerre kadar hakkımızdan taviz vermeyeceğiz dediğimiz zaman da bunun bir tehdit olarak algılanmasının da yanlış olduğunu söylüyoruz. Biz gerçekleri, matematiği ortaya koyuyoruz. Bu çerçevede görüşme, konuşma talebinde bulunuyoruz. NATO Genel Sekreteri’nin Sayın Cumhurbaşkanımızla yaptıkları görüşmenin akabinde askerler arasında bir görüşmenin başlaması konusundaki girişimleri destekliyoruz” diye konuştu.

Yunanistan’ın Lozan Antlaşmasına aykırı olarak 16 adayı silahlandırdığını kaydeden Akar, “Komşumuz kendisi ile alakalı bir konu olduğunda ‘bunları görmeyelim, bunları bir tarafa koyalım, bunları konuşmayalım, diğer konuları konuşalım’ anlayışı içindeler. Bu da kabul edilebilir bir şey değil” dedi.

Akar’dan Fransa’ya: Tamamen duygusal girişimler

Akar “Fransa’nın bölge ile alakası yok, sınırı yok, anlaşmalardan kaynaklı herhangi bir temsil görevi yok. NATO’yu, AB’yi temsil yetkisi yok fakat binlerce kilometreden gelerek birtakım konularda prensiplerden, iddialardan bahsediyorlar. Bu gerçekten hiçbir iler tutar yanı olmayan iddialar manzumesidir. Bunların kabul edilmesi mümkün değil” dedi.

Fransa’nın bölgede askeri tatbikatlara katıldığını kaydeden Akar, “Bunlar gerilimi azaltmak adına yapılıyor bilakis gerilimi artırdığını, yaptıklarının yanlış olduğunu kendileri de biliyorlar” dedi.

Akar, şunları kaydetti:

“Fransa her aklına geleni yapabileceğini zannediyor. Sadece Doğu Akdeniz yetmiyor aynı zamanda Irak’ta da bir takım beyanlarda bulunuyorlar. Bunların hiçbiri ne müttefiklik ruhuna ne barışa ne diyaloğa katkı sağlayan şeylerdir. Tamamen duygusal girişimlerdir ve bunların hiçbir sonucu olmayacağının bilinmesi gerekir.

Bir taraftan ‘NATO’nun beyin ölümü gerçekleşti’ diyeceksiniz, diğer taraftan NATO’nun, AB’nin arkasına saklanacaksınız, bir taraftan Peygamberimize hakareti özgürlük sayacaksınız, diğer taraftan da bir gazetecinin masum bir sorusuna dahi tahammül edemeyeceksiniz. Bu iki yüzlülük, riyakarlıktır. Bunu herkesin görmesi gerekir. Biz Türkiye olarak diyalogdan, barıştan, hakkaniyet, uluslararası ilişkiler çerçevesinde yapılması gereken iş birliği, iyi komşuluk ilişkilerinden yanayız. Diğer taraftan da hiçbir şekilde hakkımızı, hukukumuzu vermeyeceğimizden herkesin haberi olsun. Biz işimizi yapmaya devam ediyoruz fakat diyalog için de buradayız.”

