Akar: Gemilerimize yapılacak herhangi bir müdahale karşılıksız kalmayacak

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Oruç Reis hakkında yaptığı açıklamada "Gemilerimize yapılacak herhangi bir müdahale karşılıksız kalmadı, kalmayacak" dedi.

Donanma Komutanlığı Harekat Merkezi'nde yaptığı açıklamada Akar "Türkiye'nin tüm komşularının toprak ve siyasi bütünlüğüne saygılı olduğunu" kaydederek Yunanistan'ı hedef aldı.

Bakan Akar, AB ülkelerinin Doğu Akdeniz'deki krize müdahil olmalarına ilişkin "Bölge ile hiç alakası olmayan Avrupalı bir müttefikimizin binlerce kilometreden gelerek Doğu Akdeniz'deki askeri varlığını güçlendireceğine yönelik açıklama ve eylemleri, müttefiklik ruhu, ittifak ruhu ve dayanışma ile bağdaşmamaktadır" dedi.

Yaptıkları faaliyetleri akla, mantığa, uluslararası hukuka ve iyi komşuluk ilişkilerine uygun olarak yürüttüklerini dile getiren Akar, "Yunanistan'ın Ege ve Akdeniz'de uluslararası hukuku tanımaz, sadece kendi çıkarlarını gözeten, bencil, tek yanlı talepleri ve yaklaşımları gerçeklerle bağdaşmıyor. Bu çerçevede yapılan faaliyetlerin akılla, mantıkla, hukukla uyumlu olmadığının ve bunun bu şekilde yapılmasının kimseye yarar sağlamadığının anlatılmasının gayreti içindeyiz" dedi.

"Ne tarihte ne günümüzde dünyanın hiçbir yerinde kara suları 6 mil, hava sahası 10 mil olan, hava sahası ve kara suları birbirinden farklı olan bir örnek yok" ifadesini kullanan Akar, şöyle devam etti:

"Fakat Yunan komşularımız böyle bir yol tutturmuşlar. Böyle bir anlayış, talep, yaklaşım içinde akıl ve hukuktan uzakta sadece Yunanistan'a ait bir uygulama içindeler. Böyle bir uygulamanın, talebin kabul edilmesinin, hiçbir hukukçu tarafından makul görülmesinin imkan ve ihtimali yok. Bunu maalesef ısrarla ve inatla sürdürüyorlar, bunun yanlış olduğunu, bundan dönülmesi gerektiğini kendilerine ifade ediyoruz."

'16 adanın silahlandırılması hukuk dışı'

Türkiye ile Yunanistan arasındaki ilişkileri düzenleyen temel hukuki dokümanlardan birinin Lozan Antlaşması olduğunu söyleyen Akar, "Bu antlaşmaya göre 23 adanın 16’sının gayri askeri statüde olması isteniyor. Bunu iki taraf da imzalamış. Hal böyle iken bu 23 adadan 16’sının silahlandırıldığını hepimiz biliyoruz. Bu, maalesef günümüze kadar geldi ve devam ediyor. Bu, tamamen hukuk dışı bir uygulama. Hiçbir şekilde izahı mümkün olmayan, hak ve adalete sığmayan bir uygulama" dedi.

Yunanistan ile Mısır arasındaki münhasır ekonomik bölge anlaşmasına da değinen Akar, "Bu anlaşmanın hiçbir hukuki temeli olmadığını, hukuki dayanaktan yoksun olduğunu hepimiz biliyoruz. Ayrıca hem Yunanistan hem Mısır halkının bununla ilgili ciddi kayıpları var. Bu anlaşmanın hem Yunanistan hem Mısır kamuoyu, oradaki siyasi, akademik çevreler tarafından önümüzdeki günlerde çok daha ayrıntılı değerlendirileceğini ve bunun sonucunda yapılan uygulama ile hem Mısır hem Yunan halkının ciddi kayıpları olduğunu kendileri de göreceklerdir" dedi.

Meis Adası'ndaki sondaj çalışmaları hakkında konuşan Akar, adanın Yunanistan anakarasına uzak olduğunu söyleyerek "Meis Adası, Türkiye'ye 2, Yunanistan'a 580 kilometre mesafede. 10 kilometrekare genişliğinde bir alan. Bu alana, 1800 kilometreye yakın kıyı uzunluğu olan Türkiye'ye vermediğiniz kadar, 40 bin kilometrekarelik bir deniz yetki alanı verirseniz bunun hakla, hukukla, adaletle, akılla mantıkla izahı mümkün olmaz. Bunun kabul edilmesi de mümkün değil" dedi ve şöyle devam etti:

"Bu, gerçekten beyhude bir gayret, kabul edilmesi mümkün olmayan bir iddiadır. Sevilla haritası diye ortaya çıkarılan haritanın da hiçbir geçerliliğinin olmadığını, bunun hakkı, hukuku tanımadığını, burada barış ve istikrara katkı sağlamadığı gibi bir problem çıkardığını da görmek, anlamak lazım. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, TSK, 83 milyon yani bizlerin, hiçbir şekilde bu Sevilla haritası veya benzeri birtakım talep ve uygulamalarla adeta kıyılarımıza hapsedilmeyi kabul etmeyeceğimizi herkesin bilmesi lazım."

"Mavi Vatan'ın her damlası değerli" diyen Akar, "Gemilerimize, faaliyetlerimize yapılacak herhangi bir müdahale karşılıksız kalmadı, kalmayacak. Bu konuda kararlı olduğumuzu herkesin bilmesini istiyoruz. Denizlerimizdeki hak alaka ve menfaatlerimizi bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da korumakta ve gereğini yapmakta azimli ve kararlıyız ve buna da muktediriz" dedi.