Akar: Diplomasiden yanayız ama cenge hazır olacağız

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Diplomasiden yanayız ama tüm bunlara rağmen bizim Türk Silahlı Kuvvetleri olarak olmamız gereken şey, atalarımızın ortaya koyduğu gibi, 'Hazır ol cenge istersen sulh-ü salah', cenge hazır olacağız" dedi.

Polatlı'daki General Nahit Şenoğul Atış ve Tatbikat Bölgesi'nde gerçekleştirilen Ateş Serbest-2020 faaliyetinde yaptığı konuşmada Akar bölgede önemli gelimeler yaşandığını belirterek “sadece nicelik değil nitelik olarak da tehdit ve tehlikelerin arttığını” kaydetti.

Irak ve Suriye’deki operasyonlara değinen Akar “Mehmetçik, 'girilemez' denilen yerlere girdi, girmeye devam ediyor” dedi.

Suriye’nin kuzeyindeki operasyonlarla "terör koridoru”nun parçalandığını savunan Akar “Yeni teşebbüsler olabilir mi? Olabilir" diyerek TSK'nin bunun için müteyakkız olması gerektiğini kaydetti.

'Bilimsel, teknik araştırmalar saldırı gibi sunuluyor'

Doğu Akdeniz'deki gerilime dair konuşan Akar sorunların diyalogla çözülmesini istediklerini ancak Türkiye'nin yaptığı araştırmaların tahrik gibi sunulduğunu savundu.

Akar “Kendi kendimize, iki komşu olarak oturup bunları çözelim diyoruz. Fakat bir anda olay uluslararası kuruluşlara aktarılıyor, basın üzerinden bir takım saldırılar oluyor, tahrikler, provokasyonlar oluyor, bunların hiçbiri görünmüyor. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin tamamen bilimsel ve teknik yaptıkları araştırmalar, çalışmalar bir saldırı, tahrik gibi takdim edilmeye çalışılıyor” dedi.

Meis Adası’nın Türkiye'ye 1950 metre, Yunanistan'a ise 580 kilometre mesafede olduğunu belirten Akar, 10 kilometrekarelik adanın 40 bin kilometrekarelik deniz yetki alanının olmasının kabul edilemeyeceğini söyleyerek “Hayır dediğimiz zaman biz gerginlik, gerilim yaratıyor, tahrikte bulunuyoruz gibi koro halinde karşımızda bunu söylüyorlar” dedi.

Akar "Biz ne kadar diyalogdan, siyasi çözümden yanaysak diğer taraftan da hakkımızı çiğnetmeyeceğimizi, bir oldubittiye müsaade etmeyeceğimizi de tekrar tekrar dile getiriyoruz” dedi.

Akar “Bu konuda kararlı, azimli olduğumuzu, hak alaka ve menfaatlerimizi korumakta da muktedir olduğumuzu, bu konuda her şeyi göze alacağımızı herkesin bilmesi lazım. Bizim dileğimiz, umudumuz, temennimiz bir an önce medeni bir şekilde karşılıklı diyalog çerçevesinde konuların özellikle asker, sivil uzmanlar tarafından konuşulup, görüşülüp bir karara bağlanması ve bölgede barışın, huzurun istikrarın sağlanması, iki komşu ülke olarak rahat, huzur, güven içinde yaşamın sağlanması” diye konuştu.

'Kıbrıs meselesi milli davamız'

“Kıbrıs meselesi bizim milli davamızdır” diyen Akar “Eğer siyasi çözüm, uygun bir ortamın sağlanması isteniyorsa Kıbrıslı kardeşlerimizin varlığını kabul edeceksiniz, deniz yetki alanları konusunda kendi bildiklerinizi değil aklıselimi takip etmek suretiyle doğruyu bulacaksınız" diye konuştu.

'Azerbaycan'ın yanında olmaya devam edeceğiz'

Dağlık Karabağ’daki çatışmalara ilişkinse Akar “Bu işin çok basit bir yolu var, Ermenistan işgal ettiği Azerbaycan topraklarını terk edecek, bölgeye getirdiği paralı askerleri çıkaracak, teröristleri bölgeden gönderecek ve meseleyi bitirecek. Bu kadar basit. Biz de Azerbaycan'ın haklı davasını sonuna kadar desteklediğimizi en üst düzeyde Cumhurbaşkanımızdan başlayarak her seviyede söyledik, Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Türk milleti olarak Azerbaycanlı kardeşlerimizin yanında olduğumuzu ifade ettik, etmeye devam edeceğiz” dedi.