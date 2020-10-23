Akar: Biz önerdik, Yunan mevkidaşımız olumlu yaklaştı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye ve Yunanistan'ın gelecek hafta Doğu Akdeniz'de planlanan tatbikatları ertelemesine ilişkin açıklama yaptı.

Akar ''NATO toplantısında teklifi ortaya koyduk, Genel Sekreter ve Yunan mevkidaşımız olumlu yaklaştı. Arkadaşlarımız konu üzerinde çalışıyor, önümüzdeki günlerde işlemleri tamamlamalarını bekliyoruz" dedi.

Video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen ve iki gün süren NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulunan Akar, "Biz, Ege ve Doğu Akdeniz'de sorunların çözümünde daima hukuktan, diyalogdan ve siyasi çözümden yana olduk. NATO Genel Sekreteri de konuşmasında diyalog konusunu destekler açıklamalar yaptı" dedi.

Akar şunları söyledi: "Komşumuz tarafından daha önce 29 Ekim'i kapsayacak şekilde bir NAVTEX ilan edilmiş, biz de buna karşılık 28 Ekim'de NAVTEX ilan etmiştik. Bugünkü gelişmeleri değerlendirdik. Toplantının genel akışına, prensiplerine uygun bir şekilde bir teklif ortaya koyduk. İyi niyet göstergesi olarak, diyaloğu artırıcı bir katkı sağlamak maksadıyla bu NAVTEX'imizi iptal edebiliriz, siz de ederseniz. Bunu son derece olumlu bulan Sayın Genel Sekreter teklifimizi destekledi. Daha sonra da Yunan mevkidaşımız da bunu desteklediğini, olumlu yaklaştığını ifade ettiler. NATO Karargahı'ndaki Daimi Temsilciliğimiz ve Askeri Temsilciliğimizdeki arkadaşlarımız bu konu üzerinde çalışıyorlar. Önümüzdeki günlerde işlemlerini tamamlamalarını bekliyoruz ve konuyu takip ediyoruz."