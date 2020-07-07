Akar BBC'ye konuştu: NATO'nun ileri gitmesi için azami gayret gösteriyoruz

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Libya'nın Misrata Hava Üssü'nde BBC'den Orla Guerin'in sorularını yanıtladı.

Fransa'nın Libya'da Halife Hafter'i desteklemesinin müttefikliğe uymadığını söyleyen Akar, Fransa'nın siyasi hatalarını telafi etmek için Türkiye ile gerilim yaratmaya çalıştığını savundu.

Libya açıklarında bir Fransız gemisinin Türk donanması tarafından taciz edildiği iddiasıyla ilgili de konuşan Akar "Biz Fransız gemisinin taciz etmediğimiz gibi, Fransız gemisi bizim üç gemimizin ilerlediği konvoya 20 deniz mili süratle araya girmek suretiyle çok tehlikeli bir manevra yaptı" dedi ve gerçeklerin NATO tarafından önümüzdeki günlerde ortaya çıkarılacağını söyledi.

Akar, bazı ülkelerin Türkiye'nin hamlelerini kendi çıkarlarına aykırı bulduğunda NATO'yu araç olarak kullanmaya çalıştığını savundu.

Ege'de yaşanan gerilimlere de değinen Akar "Lozan anlaşması 23 adanın silahlandırılamayacağını söylüyor. Fakat bu adalardan 16'sı komşumuz tarafından silahlandırılmış durumda" dedi.

Türkiye'nin NATO'yla hiçbir sorununun olmadığını kaydeden Akar şöyle konuştu:

"Biz NATO içindeki bu 68 yıllık üyeliğimizi son derece bilgili ve bilinçli bir şekilde kullanmaktayız. NATO'nun bütün operasyonlarına katılıyoruz. NATO'nun bütün tatbikatlarına katılıyoruz. 'Bilgimiz ve tecrübemizle, yaptığımız katkılarla NATO'nun daha da ileri gitmesi için azami gayret gösteriyoruz. Dolayısıyla bizim genel anlamda NATO'yla hiçbir problemimiz yok. Olan problemlerimiz zaten o meşru zeminlerde, NATO içindeki kurum ve kuruluşlar içinde gerekli çözümleri buluyor. Sürekli olarak NATO'nun hem sivil hem askeri otoriteleriyle yakın işbirliği içinde faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Dolayısıyla bizim bu yaptıklarımızdan dolayı NATO'yla herhangi bir şekilde bir sıkıntı duymamız söz konusu değil. Fakat bazı ülkeler, tekil olarak, bireysel olarak, münferit olarak, kendi menfaatlerine aykırı bulduklarında bizim tavır ve hareketlerimizi, NATO'yu araç olarak kullanıyorlar."