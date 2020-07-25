Akar, Ayasofya'nın ardından soluğu İBDA-C liderinin mezarında aldı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın, Ayasofya’da Cuma namazını kılmasının ardından soluğu Necip Fazıl Kısakürek ve İBDA-C lideri Salih Mirzabeyoğlu’nun mezarı başında aldığı iddia edildi. Akar’ın hem Kısakürek hem de Mirzabeyoğlu’nun mezarında dua ettiği iddia edilen görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı.

İddiayı aktaran Odatv, Akar’ın bu ziyaretlerinin İBDA’cılar arasında heyecan yarattığını da yazdı.

Yapıldığı söylenen ziyaret İBDA’cıların sosyal medya hesaplarından da paylaşıldı.

Akar’ın olduğu iddia edilen bir fotoğrafı paylaşan İBDA’cı Sebahattin Arslan isimli sosyal medya kullanıcısı, "Biz Kumandan’ın kabrinin başındayken Savunma Bakanı Hulusi Akar Paşa ve eski bakan Taner Yıldız, Üstad ve Kumandan’ın kabirlerini ziyaret edip Fatiha okudular" diye yazdı.

Arslan fotoğrafın yorumlarında da "Giderlerken çekebildim anca fotoğrafı. Kabirden ayrıldıktan sonra. Onları bir anda karşımızda görünce o telaşeden akıl edemedik. Bir de korumaları zor duruma sokmak istemedik. Öndeki kalabalık grupta; Hulusi Akar, Taner Yıldız (eski bakan) ve birkaç vekil var. En arkadaki kişi korumalarından biri" yazıldı.