Akar: Adaların silahsızlandırılması lazım

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve komuta kademesi Antalya’nın Kaş ilçesinde düzenlenen Yüzbaşı Mustafa Ertuğrul Aker’i anma törenine katıldı.

Akar burada Doğu Akdeniz’deki gerilime dair yaptığı açıklamada “Biz her zaman diyalogdan, siyasi çözümden barıştan yanayız. Biz iyi komşuluktan yanayız. Bu konuda iyi komşuluk ilişkilerinin gereği neyse onu yaptık. Karşı taraftan da aynı şeyi bekliyoruz. İyi komşuluk ilişkileri yürütmek istiyoruz. Bizim yaklaşımımıza karşılık verildiği takdirde bir an önce bölgenin barış ve istikrar bölgesi olmasını hep birlikte sağlarız. Bundan da memnuniyet duyarız" dedi.

Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakellaropulu da bugün Kaş’a 2 kilometre uzaklıktaki Meis Adası’nı ziyaret edecek. Sakellaropulu’nun ziyaretinin 2. Dünya Savaşı sırasında İtalyanların adadan ayrılmasının 77. yıldönümü nedeniyle düzenleneceği açıklanmıştı.

'18 ada anlaşmalara aykırı şekilde silahlandırıldı'

Bakan Hulusi Akar'ın Kaş'ta yaptığı açıklamalardan satır başları şöyle:

- Burada Yunanlı komşularımız, anlaşmaları bir tarafa bırakıp, adaları çok ciddi bir şekilde deniz yetki alanları konusunda ısrar ediyorlar. Bu konudaki çalışmalar yapılmakta, tezler konuşulmakta. Bu adanın diğer 23 ada gibi silahtan arındırılması lazım. Bu daha önceki bütün anlaşmalarda silahtan arındırılmış olması lazım.

- 18 ada Yunanlı komşularımız tarafından anlaşmalara aykırı bir şekilde silahlandırılmış, asker konuşlandırılmış. Bunlar gerginliği tırmandırmak, anlayışı tahrip etmekte. Gerginliği artırıcı, provokatif davranışların bir kenara bırakılması lazım.

- Yunanlı komşularımız son derece bencil davranmakta, hukuku kendilerine göre yorumlamakta. Bugüne kadar gelişmiş bazı faaliyetler. Bunları uluslararası hukuka uygun şekilde gerçekleştirilmesini istiyoruz. Bu konuda çalışmaları tamamlayacağız.

- Şu anda Türkiye son derece kararlı. Biz diyalogdan yanayız. Barışçıl yöntemlerle sorunların çözülmesini istiyoruz.

- Son zamanlarda Yunanistan'da bir silahlanma yarışı başladı. Fransa'nın tahrik ve teşviki ile gündemde tutulmakta. Güvenilen dağlara karlar yağmadan diyalog kanalını açmamız lazım. Bunun çok daha sağlıklı ve akılcı bir yol olduğunu herkesin görmesi lazım.

- Bizim anlayışımıza göre gerginliğin hiç kimseye yararı yok. Macron'un öncülüğünde bir provokatif bir yaklaşım var. Yunanistan tahrik edilmekte, yönlendirilmekte. Son 15 günde 4 büyük kara-deniz ve hava unsurlarının katıldığı tatbikatlar gerçekleştirildi. Bizim yaptığımız, her yıl yaptığımız tatbikat. Buradaki huzura, istikrara zarar verilmektedir.

- Macron liderliğinde yapılan çalışmalarda uygulanan siyasette, bir anlamda politikalarının iflas ettiği görülmekte. Bunu örtbas etmek için kendilerince birtakım önlem almakta. YPG/PKK'yı desteklediler, Hafter'i desteklediler ve bu politikaları çöktü. Macron desteğin kaybolduğunu gördüğü için bunun asabiyetiyle kendince bu hatalarını örtbas etmeye çalışıyor. Yunanlı komşularımızın Fransızlar tarafından bazı girişimlere kapılmaması, gerçeği görmesi, Yunanistan'ın Macron'un kendini kurtarma operasyonlarına meze olmaması lazım.