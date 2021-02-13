Akademisyenleri 'kaçak' yapacak düzenleme

AKP'nin Fransa'ya misilleme olarak gündeme getirdiği Türkiye'deki yabancı akademisyenlere "B2 seviyesinde Türkçe bilme şartı" konuya ilişkin bilginin oldukça geç iletildiği Galatasaray Üniversitesi'nde kriz konusu oldu.

Karara göre bundan sonra B2 seviyesinde Türkçe bilme yeterliliği olmayan Fransız akademisyenler Türkiye'de çalışamayacak.

Karar en çok söz konusu düzenlemenin geç iletildiği Galatasaray Üniversitesi'ni etkiledi. Yıllardır üniversite içinde çalışan hocaların Türkçe yeterlilikleri olsa da sınava girmeleri gerektiğinden oturma ve çalışma izinleri geçersiz sayılacak. Bu da sınava giremeyenler için ülkeden ayrılma zorunluluğu anlamına gelebilecek.

Söz konusu karar yüzlerce akademisyen ve lise öğretmeni etkilenecek. Ne kadar süredir çalışıp çalışmadığı önemli olmaksızın hiçbir akademisyen sınava girmeden oturma ve çalışma izni alamayacak.

Karar Fransa Cumhurbaşkanı Emanuel Macron'un Fransızca bilmeyen imam ve öğretmenleri Türkiye'ye gönderme kararının ardından alındı.

Galatasaray Üniversitesi akademisyenleri kararın YÖK'ün üniversitelere müdahalesinin önünü açmak için mi yoksa Fransa'ya misilleme olarak mı yapılmış olduğunu sorguluyor.

Karara HaberTürk yazarı Fatih Altaylı'dan da tepki geldi. Galatasaray Lisesi mezunu Altaylı "Üç beş siyasetçiye kızdınız diye 150 yıllık eğitim kurumuna zarar verilmez. Unutmayın ki çok sevdiğiniz Haluk Dursun da Galatsaray'dan mezundu" dedi.