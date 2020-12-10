Akademisyenler yanıtladı: Herkes okumak zorunda değil mi?

Geçtiğimiz günlerde Trakya Üniversitesi’ndeki akademisyenin çevrimiçi derste öğrencisinin sorduğu soruya verdiği "herkes okumak zorunda değil" yanıtı gündem olmuştu. Eğitimdeki eşitsizliklerin gitgide derinleştiği pandemi günlerinde yaşanan olay hakkında farklı üniversitelerde görev yapan akademisyenlerden görüş aldık.

Akademisyenler ortaya çıkan bu son durumun tek başına fevri bir hareket olmadığını değerlendirirken, bunun bir sistem sorunu olarak ele alınması gerektiğini dile getirdiler.

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Geçtiğimiz günlerde bu durum Trakya Üniversitesi'nden bir akademisyenin çevrimiçi ders esnasında "herkesin bilgisayarı yok" diyen öğrenciye verdiği cevapla yeniden gündeme geldi.

Akademisyenin öğrenciye "bilgisayarınız yoksa sınava giremezsiniz, herkes üniversite okumak zorunda değil en nihayetinde." şeklinde verdiği yanıt kamuoyunda ciddi tepkilere sebep oldu.

Bu durum üzerine TKG "Bu Suça Ortak Olmayın" başlıklı bir açıklama yayınlayarak hocalarını öğrencileriyle karşı karşıya getiren bu düzenin karşısında birlikte olmaya, omuz vermeye davet etti.

Sizler hem öğrencilerin hem de akademisyenlerin içinde bulunduğu durumu nasıl değerlendiriyorsunuz? Bunca zorlukla baş etmeye çalıştığımız bu süreçte önümüzde bulunan tablo sizin için ne ifade ediyor?

Eren Karaca (TED Üniversitesi): Trakya Üniversitesi çalışanının her şeyden önce insani olmayan dersi yönetme biçimine gösterilen tepkiler oldukça haklıydı. Ancak yaşadığımız sorun bazılarının anlayışlı, bazılarının anlayışsız olması sorunu değil. Uzaktan eğitimde ders vermek için akademisyenlerin karşılaştıkları zorluklarla, ders almaya çalışan öğrencilerin yaşadıkları zorlukları terazinin ayrı kefelerine koyup karşılaştıracak değiliz. Halk sağlığının ne kadar hiçe sayıldığı zaten ortada. Hükümetin eve kapattığı ülkenin gençliğinin geleceğini elinden aldığını düşünürsek bu örnek çok küçük kalıyor. Bilgisayar, ders malzemesi, internet, öğrenmek için gerekli fiziksel koşulları sağlamadan öğrencileri eve kapatınca eğitimin nasıl devam edeceğini düşünüyorlardı ki?

Bu süreç bize her şey gibi eğitimin de ne kadar eşitsiz ve çökmeye hazır yürütüldüğünü gösterdi. Bunu görmekle kalamayız ama. Suça ortak olmamak için eğitimcilerin zorlukları ile öğrencilerin zorluklarının aynı yerden kaynaklandığını daha yüksek sesle söylememiz, bu durumu değiştirmek için de taleplerimizi birlikte yükseltmemiz gerekecek.

Melih Yeşilbağ (Ankara Üniversitesi): Pandemi süreci kuşkusuz hem eğitim emekçileri için hem de öğrenciler için büyük zorluklara yol açtı. Bütünüyle değerlendirildiğinde, yüksek eğitim dünyasının süreci yönetmekte, gerekli altyapıyı kurmakta ve ortaya çıkan sorunlara müdahale etme konusunda başarısız olduklarını görüyoruz. Öğretim görevlilerinin ve öğrencilerin karşı karşıya gelmesi bu sistemik başarısızlığa geliştirilebilecek en yanlış tavır. Sosyal medyaya yansıyan örnekteki davranışın kabul edilemez olduğunu düşünüyorum. Sorunların bireyselleştirilmesi yerine sistemik niteliklerinin öne çıkarılmasına ihtiyacımız var. Hocasıyla öğrencisiyle tüm üniversite bileşenlerinin anayasal güvence altındaki eğitim hakkının arkasında birlikte durmalı, eğitim araç gereçlerine erişimde yaşanan zorluklar ve altyapı sorunlarının çözümü için tepkiler konunun asıl muhataplarına yani üniversite yönetimlerine, YÖK’e ve hükümete yönlendirilmeli.

Gözde Kök (Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi): Bugün emekçi ailelerin çocuklarından zaten az bir bölümü üniversiteye gidebiliyor. Olağan zamanlarda yaşadıkları maddi zorluklara şimdi uzaktan eğitimin gerektirdiği donanım sorunları eklendi. Bu koşullar altında bir akademisyenin meslek ahlakı öncelikle herkesin üniversiteye erişim hakkını savunmasını gerektirir. Ancak bu hakkın hele ki maddi imkansızlıklarla sınırlandırabileceğini bir akademisyenin varsayması çok düşündürücüdür. En başta eğitimdeki eşitsizlikler olmak üzere toplumsal eşitsizlikleri sorgulamayan, bunların kendi öğrencilerinin eğitiminin aksamasını bir mazeret olarak öne süren yaklaşım maalesef münferit değil. Kaynağı, doğrudan üniversiteleri özel sertifika kurslarından farksız hale getiren, niteliksizleştiren bu sistemdir. Akademisyenlerin, bilim emekçilerinin bu yozlaşmaya karşı aydın olma sorumluluğu üstlenmesi, toplumcu bir duyarlılık taşıması ve öğrencileriyle bu duyarlılığı paylaşması gerekiyor.

Nevzat Evrim Önal (Beykoz Üniversitesi): Eğitim, bilhassa da yükseköğretim, insanın sahip olduğu yetenekleri, potansiyeli harekete geçirme, böylece onu topluma, insanlığa mümkün olan en fazla katkıyı yapabilecek biçimde donatma işi olmalıdır. Ama özel mülkiyet düzeninde bu olmuyor. İnsanlar yeteneklerine göre ve yeteneklerinin gerektirdiği kadar değil, doğuştan sahip oldukları fırsatlara göre ve bu fırsatların satın alabildiği kadar eğitim alıyorlar. Yani eğitim, bilhassa da yükseköğretim yeteneği değil maddi zenginliği ödüllendirerek toplumda zaten var olan eşitsizlikleri yeniden üretiyor ve derinleştiriyor. Pandemi sürecinde uzaktan eğitim, eğitim için sahip olunması gereken maddi olanakları (örneğin bilgisayar ve sağlıklı bir internet bağlantısı) artırarak ve bunlara sahip olma sorumluluğunu öğrenciye yükleyerek, sorunu daha da derinleştirdi. Kısacası mesele, öğrencisine "paran yoksa okuma" diyecek kadar alçalabilenlerden çok daha derinde. O buzdağının suyun üzerindeki baş vermiş kısmından ibaret, bir çeşit sivilce gibi. Oysa sorunun kökü toplumun maddi eşitsizliklerinde ve bu eşitsizliklerin bir doğa yasasıymış gibi kanıksanmasında yatıyor.

Bu yüzden eşit, bilimsel ve parasız eğitim talebi bugün çok daha önemli hale gelmiş durumdadır ve onurlu her akademisyen, bu başlıkta öğrencilerine destek verme sorumluluğunu dikkate alarak hareket etmelidir.

Ezgi Altınışık (Hacettepe Üniversitesi): Eşitsizliklerin en pürüzsüz haliyle göz önüne serildiği bir dönemden geçiyoruz. Öğrenciler kaynaklara eşit ulaşım hakkına sahip değil şu an. Önceden sahip miydi? Elbette hayır! Sadece eşitsizliği maskelemek biraz daha kolay oluyordu. Örneğin, satın alamadığı kitap için kütüphaneye gitmek mümkündü. Üniversitenin olanaklarıyla bilgisayara erişmek mümkündü. Bugün eşitsizlik hiçbir örtünün altına gizlenemeyecek kadar büyük hale geldi.

Akademi toplumun içinden çıkan bir kurum. Dolayısıyla toplumdaki her türlü yozlaşma hayatın her alanına sirayet ettiği gibi, akademide de kendini açıkça gösteriyor. İlgili videoyu izlediğimde ben utandım ama daha çok öfkelendim. Yüksek öğretim sisteminin yarattığı çıkışsızlık ve çaresizliği görüyoruz bu örnekte. Üniversiteler derse ve sınavlara devam takibi istiyorlar, akademisyenler buna uymakla yükümlü, öğrencilerin bunu sağlayacak kaynağı yok ama tüm yöneticiler kulaklarını kapatmış, oturuyorlar. Meselenin taraflarından biri de bu çıkışsızlığın sorumluluğunu öğrenciye yıkmaya çalışıyor. Oysaki, akademisyeniyle öğrencisiyle, meselenin tüm tarafları birlikte mücadele ederse bu çıkışsızlık ortadan kalkacaktır.

Mehmet Somel (ODTÜ): Trakya Üniversitesi'nde "herkes okumak zorunda değil" diyen öğretim elemanının vicdansızlık yaptığını düşünmüyorum. Konuşan zaten bir burjuva ve sermaye düzeni adına konuşuyor.

Arkadaş haklı: Tüm kapitalist dünyada zaten büyük çoğunluk okuyamıyor. Yüz milyonlarca yetenekli genç daha 18'ini doldurmadan niteliksiz işlere sürülüyor. Onlar da en az okuma imkânı bulanlar kadar çalışkan ve zekiler, ama kapitalizmin onlara ucuz köleler olarak ihtiyacı var, doktor veya mühendis veya öğretmen olarak değil.

Trakya Üniversitesi'nde konuşan bilinçli bir burjuva gibi konuşmuş. Okuyamayanların veya yoksul öğrencilerin dertleri onun derdi değil. Nitekim Türkiye'de akademisyenlerin birçoğu birer burjuva gibi düşünüp yaşıyor.

Bilinçli genç emekçilerin ve öğrencilerin yapması gereken, sizin de yaptığınız gibi, bu gibi burjuva unsurların aslında toplum adına değil zenginler adına konuştuklarını ifşa etmek.

Ama daha önemlisi, bu adaletsizliğin bir anomali olmadığını vurgulamak: Bu yaşanan kapitalizmin en sıradan hali. Tek alternatifi ise sosyalist sistemler kurmak.

Geleceğin toplumlarında herkes hem okuyacak hem de üretecek, hem kafayla hem kolla, en ileri seviyede ve ömrü boyunca. Gelecekte bilimsel bilgi üretimi de akademik bir elitin değil, üreten herkesin işi olacak. Herkes sırası geldiğinde tuvaletleri de temizleyecek. Yani ne meslekten akademisyen olacak ne de meslekten temizlikçi.

O insanlar bugünün toplumunu romanlardan okuyacaklar ve içleri acıyacak.