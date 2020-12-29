Akademide 'sipariş hocalar' dönemi

Ege Üniversitesi Felsefe Bölümü Başkanı Doç. Dr. Mehmet Kuyurtar, kişiye özel kadro ilanı gerekçesiyle rektörlüğe açtığı davayı kazandı. İzmir 6. İdare Mahkemesi, Kuyurtar’ın iddialarını haklı bularak, işlemin iptaline karar verdi. Davayı açan Avukat Anıl Güler’in verdiği bilgiye göre, dava dosyası şimdi istinaf sürecine girecek.

Ege Üniversitesi Rektörlüğü, Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü'nün profesörlük kadrosu için vereceği ilanın şartını; bölümün öncelikli ihtiyacına göre, bölüm kurulunda kararlaştırılan “Bilim Felsefesi ve Dil Felsefesi alanında çalışmalar yapmış olmak” yerine, "Din Felsefesi ve Postmodernizim konularında çalışmalar yapmış olmak" şeklinde değiştirmişti. Felsefe Bölümü Başkanı Doç. Dr. Mehmet Kuyurtar ise söz konusu kadro ilan ve atama sürecinin durdurulması talebiyle E.Ü. Rektörlüğü aleyhine dava açmıştı.

Davayı takip eden Avukat Anıl Güler, davada ileri sürülen iddiaların, Hacettepe Üniversitesi Felsefe Bölümü’nde görev yapan ve üç profesörden oluşan bilirkişi heyeti tarafından incelendiğini belirtti. Güler, "Ülkemizde aslında hep var olan, son dönemde de hakkında sıkça tartışmaların yaşandığı ‘kamuda liyakat’ sorununun en yoğun olarak karşımıza çıktığı kurumlar üniversitelerdir” dedi ve şöyle devam etti:

“Çoğu kez basına yansıyan, idari kadrolara rektörlerin, dekanların kendi yakınlarını ataması şeklindeki örnekler olsa da üniversite eğitimi açısından en sıkıntılı, üniversiteye en çok zarar veren olgu, akademik kadrolara yapılan atamalar aslında. Fakültelerde, bölümlerde ihtiyaca göre açılan kadrolar için verilen ilanlarda, aranan şartlara yalnızca belirli bir kişinin sahip olduğu ek nitelikler konularak, donanımıyla, birikimiyle o kadroya aday çok sayıda kişinin başvurusu engellenmiş oluyor. Adayların objektif koşullarda, eşit şekilde değerlendirilmesinin önüne geçiliyor ve akademik anlamda üretimi bu adaylardan daha düşük olsa da yalnızca o ek niteliğe sahip olduğu için belli bir kişi atanıyor.”

'Türkiye'de yalnızca bir akademisyen var'

Gazete Duvar’dan Nuray Pehlivan imzalı habere göre açılan davaya ilişkin, İzmir 6. İdare Mahkemesi’nin iddiaları haklı bulduğunu ve işlemin iptaline karar verdiği bilgisini paylaşan Güler, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Dava konusu olayda, Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü’nde uzun bir süre sonra açılan profesör kadrosu için ilan sürecinde, mevzuat gereği, bölüm başkanı müvekkilim Doç. Dr. Mehmet Kuyurtar tarafından, bölümde akademik kurula da danışılarak, bölümün ihtiyaçları doğrultusunda aranan şartlar yönetime bildirilmişti. Ancak kadro için verilen ilanda, bölümün ihtiyaçları ile uygunluğu olmayan şartlar ve ek nitelikler yer alıyor. Öyle ki; ilana konulan şartlar ve ek niteliklere sahip Türkiye de yalnızca bir akademisyen var. İlana çıkıldıktan sonra müvekkilimin konu ile ilgili görüşme çabaları, dilekçeleri sonuçsuz kalıyor ve süreç devam ediyor. Dava dosyasına sunulan resmi belgelerden de anlaşılıyor ki; ilandan birkaç gün sonra müvekkilimin verdiği dilekçede, bu şartları taşıyan kişinin adı da yer alıyor ve hiç de şaşırtıcı olmayan bir biçimde bu kişi kadroya başvuruyor."

"Şunu hepimiz biliyoruz ki; eğer sessiz kalınsaydı ve bu dava açılmamış olsaydı atama gerçekleşecek ve bu kişi bölümde profesör olarak göreve başlayacaktı. Bunun örneklerini başka davalarımızda da yaşadık. Benzer davalarda mahkemeler, ısrar edilen atama işlemlerini iptal etti."

Adrese teslim ilanlar

Resmi Gazete’de dün çok sayıda üniversite ilan yayımladı. Cumhuriyet'te yer alan haberde bu ilanlardaki kişiye özel ibarelere yer verildi. Bazı üniversitelerin, Türkiye Cumhuriyeti Tarihi alanı için “İngiltere’nin Balkan politikalarını çalışmış olmak”, lojistik alanı için “mesleki tükenmişlik ve girişimcilik üzerine çalışmış olmak” ve Fars dili ve edebiyatı alanı için “Hasan-ı Zarifi’nin Mesnevi Şerhi ile ilgili çalışma yapmış olmak” gibi “özel şartlar” aranması “adrese teslim kadro mu” sorusunu akıllara getirdi.

Bu ilanlardan ve üniversitelerden bazıları şöyle:

- Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü’nde, “Türkiye Cumhuriyeti Tarihi” alanında çıkılan doktor öğretim üyesi ilanı için “İngiltere’nin Balkan politikalarını ve Bulgaristan’daki Türklere yönelik asimilasyon politikalarını çalışmış olmak” şartı yer aldı. “Hemşirelik’ alanında çıkılan doktor öğretim üyesi ilanı için aranan şartlar arasında ise "Obez Kadınlarda Alt Üriner Sistem Şikâyetleri ve Yaşam Kalitesi üzerine çalışmak” şartları bulunuyor.

- Necmettin Erbakan Üniversitesi, “Gıda Bilimleri” alanında çıkılan profesör ilanı için “zeytinyağı ekstraksiyonu teknolojisi alanında yayınlar yapmış olmak” şartı bulunuyor.

- Selçuk Üniversitesi Doğanhisar Meslek Yüksekokulu Yönetim ve Organizasyon Bölümü’nde, “Lojistik” alanı için çıkılan doktor öğretim üyesi ilanı için belirlenen şartlar arasında “mesleki tükenmişlik ve girişimcilik üzerine çalışmaları olma” şartları yer aldı. Edebiyat Fakültesi Fars Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde, “Fars Dili ve Edebiyatı” alanı için çıkılan profesör kadrosu için aranan özel şart ise “Hasan-ı Zarîfî’nin Mesnevî Şerhi ile ilgili çalışma yapmış olmak” olarak belirlendi.

YÖK Ulusal Tez Merkezi’ne göre, aranan özel şartlarda çalışma yapan kişilerin oldukça sınırlı olması da dikkat çekti.