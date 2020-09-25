Ailesiyle koronavirüse yakalanan Murat Özdemir: Evimizde ölüme terk edildik, ne arayan var ne soran

Erzincan'ın merkez Cumhuriyet Mahallesi’nde yaşayan 10 nüfuslu Özdemir ailesinden baba Murat Özdemir 15 Eylül'de koronavirüse yakalandı.

Tedbir amaçlı ailesine yapılan Covid-19 testlerinin de pozitif çıkması sonrasında aile evlerinde karantinaya alındı.

Sözcü'nün haberine göre Murat Özdemir, 10 günlük karantina sürecinde hiçbir kurumun kendilerini kontrol etmeye ve ihtiyaçlarını karşılamaya gelmediklerini iddia etti.

'10 gündür ne arayan var ne soran'

10 gündür ihtiyaçlarının karşılanması için birçok kurumu aradıklarını ancak hiçbir kurumun görevlilerinin evlerine gelmediğini belirten Murat Özdemir, “15 Eylül'de korona testim pozitif çıktı sonrasında ise tedbiren aileme de test yaptılar ve onların testleri pozitif çıktı. Ailece evde karantina altındayız 10 gündür karantinada olmamıza rağmen kimse ihtiyaçlarımızı karşılamaya gelmedi. Ne arayanımız ver ne de soranımız. AFAD'tan tutunda belediyesine, Sosyal Politikalar il müdürlüğünden İl Sağlık Müdürlüğüne kadar herkesi aradık ancak hiç kimse gelmedi. AFAD yetkililerini ihtiyaçlarımızın olduğunu söylüyorum bana muhtara git diyorlar dışarıya çıkamıyorum diyorum telefonu kapatıyorlar. Birçok kurumu arayarak evimizde yiyecek erzağımız yok bize erzak yardımında bulun dememize rağmen ne arayan oldu ne soran diğer hastalara da böyle davranıyorlarsa Allah yardımcımız olsun. 10 kişi evimizde ölüme terk edildik” ifadelerini kullandı.