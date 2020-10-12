Ailesi serada çalışan bebek konteynerde çıkan yangında yaşamını yitirdi

Antalya’nın Serik ilçesine bağlı Kozağacı Mahallesi’nde serada işçi olarak çalışan Suriyeli anne ve baba, 6 aylık kız çocuklarını, kaldıkları konteyner evde bırakarak sabah erkenden çalışmaya gitti.

DHA'daki habere göre, konteynerde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangını görenler bağırarak yardım isterken, sesleri duyan Suriyeli aile de yangını fark edip, koşarak eve geldi.

Konteynerden babası çıkardı

Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri çağrılırken, baba ise 6 aylık kızını dışarı çıkarmak için yanan eve girdi. Kısa sürede gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, babanın alevlerin arasından çıkardığı bebeğe ise sağlık ekipleri müdahale etti. Ancak küçük kızın yaşamını yitirdiği belirlendi.



Kız bebeğin cenazesi, savcının incelemesinin ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu’na sevk edildi.

Polis, elektrik aksamındaki kısa devreden çıktığı tahmin edilen yangınla ilgili inceleme başlattı.