Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda Bakan Derya Yanık'ın koruma altındaki bir çocuğa koltuğunu devretmesi sırasında çıkan görüntüler hakkında açıklama yaptı.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
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Haber Merkezi
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Haber Merkezi
Dış Haberler
Haber Merkezi
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan 23 Nisan açıklaması
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 'Devlet koruması ve bakımı altında olmak, bu çocuklarımız için utanmaları, gizlemeleri ya da kendilerini toplumdan soyutlamaları gereken bir durum değildir' dedi.
Haber Merkezi
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda Bakan Derya Yanık'ın koruma altındaki bir çocuğa koltuğunu devretmesi sırasında çıkan görüntüler hakkında açıklama yaptı.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi: