'Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı derhal istifa etsin!'

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, 23 Nisan dolayısıyla koltuğunu devlet korumasındaki çocuğa devretti. Bakan Yanık'ın çocuğa "Ramazan" dolayısıyla çikolata ikram etmediğini söylemesi tepkilere neden oldu.

Çocuk evlerinde kalan çocuğun gizlilik hakkı da Çocuk Bayramı'nda ihlal edilmiş oldu.

İzmir Barosu'ndan ihlale yönelik tepki geldi. Baro yaptığı açıklamada, "Çocuk Hakları Sözleşmesi'ni, Çocuk Koruma Kanunu'nu, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nu ihlal eden ve suç oluşturan bu açıklaması nedeniyle Bakan Derya Yanık’ı istifaya davet ediyoruz" denildi.

Baronun açıklaması şöyle:

"BM Çocuk Hakları Sözleşmesi'nin uygulanmasından ve izlenmesinden sorumlu olan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, 23 Nisan nedeniyle Bakanlıkta ağırlanan çocuğun koruma altında olduğuna dair kişisel verilerini ifşa etmiş, 23 Nisan kutlamasında ramazan vurgusu yaparak din ve duygu istismarı gerçekleştirmiş ve misafir edilen çocuk nezdinde bütün çocukların yüksek yararları başta olmak üzere yaşama, hayatta kalma, sağlık, gelişim, katılım gibi birçok hakkına zarar vermiştir. Bu yaklaşım ilgilinin çocuk haklarından ve pedagojiden bihaber olduğunun kanıtı niteliğindedir.

Henüz 10 yaşındaki bir çocuğa çikolata ikram etmemeyi marifet sayan ve bunu ekran önünde onaylatmaya çalışan bu zihniyet telafi edilemeyecek zararlara yol açmaya devam etmektedir.

Çocuk Hakları Sözleşmesi'ni, Çocuk Koruma Kanunu'nu, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nu ihlal eden ve suç oluşturan bu açıklaması nedeniyle Bakan Derya Yanık’ı istifaya davet ediyoruz."