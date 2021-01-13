Aile Sağlığı Merkezleri'ne aşılar gönderiliyor

ASM'lerde aşılamaların yarın başlayabileceği düşünülüyor.

soL - İstanbul

İstanbul'da İlçe Sağlık Müdürlükleri tarafından Aile Sağlığı Merkezleri'ne (ASM) gönderilen yazılarla aşı teslimatı için beklenmesi istenirken akşamın ilerleyen saatlerinde teslimatın sabaha bırakıldığı bildirildi.

Yollanan bir yazıda şu cümlelere yer verildi:

"İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 13.01.2021 tarihinde Covid-19 Aşı dağıtımının yapılacağı bilgisi gelmiştir.

İlçemizin aşıları tarafımıza ulaştığında derhal dağıtımı yapılacaktır.

Mesai saati gözetmeksizin aşıların teslim alınması için ASM'de personelimizin hazır bulundurulması gerekmektedir."

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