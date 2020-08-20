Aile hekimleri yok hükmünde!: Her şeyde en başa dönüldü, ekipman yok, kesinti sürüyor…

Salgınla mücadele önemli rol oynayan, bu mücadelede arkadaşlarını kaybeden aile hekimleri, salgının başından bu yana taleplerine hiçbir yanıt alamıyor.

Salgının başında koruyucu ekipmana ulaşamayan, salgına yakalanan ve bu nedenle maaş kesintisine uğrayan aile hekimleri, bu iki sorun başta olmak üzere taleplerini dile getirmesine rağmen en başa geri dönüldüğünü dile getiriyor.

Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu Başkanı Dr. Özlem Sezen, salgına yakalandığı ve bu nedenle işine gidemediği için maaş kesintisine uğrayan bir aile hekiminin fotoğrafını paylaşıp “Covid+ olup maaşı kesilen başka bir meslek grubu var mı?” diye sordu.

Son dönemde sağlık emekçileri arasında artan vakalara ilişkin de bir paylaşımda bulunan Sezen, aile hekimlerine kişisel koruyucu ekipman dağıtımının durma noktasına geldiğini, buna karşın görevlerini aksatmadan en önde çalışamayı sürdürdüklerini dile getirdi.

'Yeniden başa dönüyoruz'

Sezen, aile hekimlerinin son dönemde neler yaşadıklarına ilişkin soL’a açıklamada bulundu.

“Salgında yeniden başa dönüyoruz, her şeyi bir kez daha anlatıyoruz, her şeyi bir daha yaşıyoruz” diyen Sezen, içinde bulunulan sürecin “yeni normal” değil, düpedüz “normal” olduğunun altını çizerken, Bakanlığın kendilerine yaklaşımının da en başa döndüğüne işaret etti.

Salgının başında dile getirdikleri ve kısmen çözüm bulunan sorunlarda da başa dönüldüğünü vurgulayan Sezen, “Başta kişisel ekipman sorunlarımızı ısrarla dile getiriyorduk. Bu sorunda en başa dönülmüş durumda, kişisel koruyucu ekipman dağıtımı durma noktasında” dedi.

'Salgına yakalanan meslektaşlarımızın maaşından kesinti sürüyor'

Salgının başında sistemin eksiklerini, endişlerini dile getirdiklerini ancak hiçbir çözüm bulunmadığını işaret eden Sezen, “Salgınla mücadelede görev yapıp salgına yakalanan meslektaşlarımızın maaşlarından kesinti oldu. Salgına yakalanıp işe gidemediği için aile hekimlerinin maaşından direkt kesinti yapılması kabul edilebilir değil. Bunların telafisini istiyoruz ancak Bakanlık görüşme taleplerimize henüz bir yanıt vermiş değil” diye konuştu.

'Kabul etmiyoruz'

Aile hekimlerinden her işi tam yapmalarının, performansa dair işler yapmalarının, yanı sıra ek görevleri yerine getirmelerinin talep edildiğini, zaten zorlanan aile hekimlerinin giderek bir çıkmaza itildiğini söyleyen Sezen, “Aile hekimleri birçok sorunla, salgın riskiyle, maddi kayıplarla görev yapmaya çalışıyor. Bunun dışında bir de moral destek konusunda tek bir adım dahi atılmıyor. Salgınla mücadelede aile hekimlerinin taleplerinin ısrarla dikkate alınmamasını kabul etmiyoruz” dedi.