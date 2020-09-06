Aile hekiminden Sağlık Bakanı Koca’ya tepki: ÇYDD’ye bağışlayacağım

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın aile hekimleri ve aile sağlığı çalışanlarının maaş kesintilerinin kaldırıldığı ve Covid-19 hasta takibine ek ödeme yapılacağına ilişkin paylaşımı aile hekimlerinin tepkisine yol açıyor.

İstanbul Kadıköy’de aile hekimliği yapan Dr. Süleyman Baba, Bakan Koca’nın paylaşımına tepki göstererek “Maaş kesintisinin kaldırılmasını neden bir tek hastalıkla sınırlı tuttunuz ve bu bir müjde gibi açıklanıyor” diye yazdı.

Baba, Sağlık Bakanı Koca’nın paylaşımına verdiği yanıtta “Şimdi herkes her ay 3 bin tl verdiğinizi zannedecek şekilde algı oluşturuldu. Çok yazık. Muhtemelen bir kaç yüz lira verilecek. İade edemezsem ÇYDD ne bağışlayacağım” dedi.

Aile hekimlerine salgın nedeniyle takip edilen hasta sayısına göre üç ay boyunca ek ödeme yapılmasına ilişkin yönetmelikteki "aile hekimlerine net aylık 3 bin lirayı, aile sağlığı çalışanlarına ise net aylık 850 lirayı geçmemek üzere" ibaresi, 3 ay boyunca aile hekimlerinin net 3 bin lira ek ödeme alacağı şeklinde yansıtılmıştı.