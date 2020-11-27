Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü aşiretlerle 'işbirliği protokolü' imzaladı

Şanlıurfa’da Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, kentin 4 büyük aşiret lideriyle protokol imzaladı. Aşiret liderleri çocuk yaşta evliliğin önüne geçmesi için gönül elçisi oldu.

Sözcü'den Evren Demirdaş'ın haberine göre, Akçakale'de Bin Muhammed Aşireti lideri İsmail Büyükaslan, Harran'da Fitit Aşireti lideri Mehmet Aygün, Siverek'te Kırvar Aşireti reisi Ahmet Kırvar ve İzol Aşireti lideri Mehmet İzol protokole imza attı. Aşiret liderleri, "Erken yaşta ve zorla evlilik ile mücadelede; Şanlıurfa Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile iş birliği yapmayı, gönüllü olarak destek vermeyi kabul ediyorum" sözlerinin yer aldığı metne imza attı.

'Gönül elçilerimiz oldular'

Aşiret liderleriyle imzalanan protokolle ilgili açıklama yapan Şanlıurfa Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Hasan Bilici, şunları söyledi:

"Şanlıurfa'da erken yaşta evlilik ve zorla evliliklerle ilgili bir çalışma başlatmış bulunmaktayız. Buna göre ilimizde kanaat önderleri, aşiret önderleri ve toplum içinde sevilen, sözü dinlenen insanlarla bir araya gelerek erken yaşta evliliğin ve zorla evliliğin sakıncaların ve hukuksal sorumlulukları anlatılmakta ve bu anlamda birlikte çözümler bulmaya çalışmaktayız. Bu sorunun çözümü noktasında onlarında desteklerini ve ilgilerini almaya çalışıyoruz. Sağ olsunlar bugüne kadar ziyaret ettiklerimiz ve kendileriyle bu sorunu paylaştıklarımız sonuna kadar bizi desteklediler. Bu çerçevede gönül elçilerimiz olmaları içinde küçük birer protokol imzaladık kendileriyle. Bundan sonra da, bu anlamdaki çalışmalarımız, ilimiz düzeyinde devam edecektir."