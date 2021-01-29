AİHM'nin 2020 bilançosu: İfade özgürlüğünün en çok ihlal edildiği ülke Türkiye

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) 2020 raporuna göre, geçen yıl en çok mahkum edilen ülke Rusya oldu, ikinci sırada Türkiye geldi. Ancak Türkiye 2019’da olduğu gibi 2020'de ifade ve düşünce özgürlüğünün en çok ihlal edildiği Avrupa ülkesi oldu.

Mahkemenin Strasbourg'daki merkezinde dün düzenlenen basın toplantısıyla AİHM'nin geçen yılki çalışmalarıyla ilgili veriler açıklandı.

Euronews'in haberine göre AİHM geçen yıl toplam 871 davada karar açıkladı. Davaların 762'sinde Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin (AİHS) en az bir maddesinin ihlal edildiğine hükmedilirken, 84'ünde ihlal bulunmadı. Davaların 6'sı dostane çözümle, 24'ü ise diğer yollardan sonuçlandı.

31 Aralık 2020 itibarıyla, AİHM’de karara bağlanmayı bekleyen davaların yüzde 22,4’ünü Rusya’dan, yüzde 18,1’ini ise Türkiye’de gelen başvurular oluşturdu. .

Bu ülkeleri, yüzde 16,8 ile Ukrayna, yüzde 12,2 Romanya ve yüzde 5,6 ile İtalya izliyor. Bu ülkelere karşı başvurular toplam dosyaların yüzde 75'ine eşit.

Ancak 2019’dan geçen yılın sonuna kadar, Türkiye'den gelen başvuruları yüzde 27 oranında arttı. AİHM Başkanı Robert Spano, bu artışın, Türkiye'de 15 Temmuz darbe girişimi sonrası Türk mahkemelerinde görülen davaların sonuçlanmaya başlanmasından kaynaklandığını söyledi.

Son yıllarda, Türkiye merkezli başvuruların bir kısımı, AİHS'in adil yargılanma hakkıyla ilgili maddesine dayanıyor.

Türkiye'nin 2020 AİHM karnesi

AİHM 2020 yılında, Türkiye hakkında toplam 97 karar açıkladı, bunların 6'sında herhangi bir ihlal tespit edilmedi, bir dava dostane çözümle, beş dava ise diğer yollardan sonuçlandı.

Toplam 85 davada ise AİHS'nin en az bir maddesinin ihlal edildiği sonucuna varıldı.