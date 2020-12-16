AİHM'den KHK ihraçlarıyla ilgili ilk karar

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sonrasında ilan edilen Olağanüstü Hal (OHAL) döneminde Kanun Hükmünde Kararnamelerle (KHK) görevlerinden ihraç edilen binlerce kişiyi ilgilendiren ilk davada kararını açıkladı.

DW Türkçe'de yer alan habere göre, mahkeme, 2016'da KHK uyarınca idari kararla işine son verilen Hamit Pişkin'in bireysel başvurusunda adil yargılanma ile özel hayata saygı haklarının ihlal edildiğine hükmetti.

Hamit Pişkin'in, bir kamu kuruluşu olan Kalkınma Ajansı'ndaki işine, "terör örgütüyle irtibat ve iltisaklı olduğu" iddiasıyla 667 sayılı KHK ile son verilmişti.