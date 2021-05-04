AİHM'den Filiz Kerestecioğlu kararı

HDP 25. ve 26. dönem İstanbul 2. bölge milletvekili olan Filiz Kerestecioğlu Demir'in dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin olarak Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) Türkiye'yi mahkum etti.

Selahattin Demirtaş kararına atıf yapan AİHM, bu davada da 20 Mayıs 2016'da yapılan anayasa değişikliğinin terörle mücadeleye ilişkin olduğunu ve siyasi fikirlerini açıklamaktan ötürü vekillerin bu yasalar kapsamında mahkum edilemeyeceğini temellendirmişti.

Bu nedenle aynı karardaki gerekçelendirmeye dayanarak Kerestecioğlu'nun ifade hürriyetinin engellendiği dolayısıyla İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 10. Maddesi'nin ihlal edildiğine karar verildi.

Buna göre Türkiye Kerestecioğlu'na toplamda 9 bin Avro da maddi tazminat ödeyecek.