AİHM, Ermenistan'ın Azerbaycan'a geçici tedbir uygulanması başvurusunu kabul etti

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Dağlık Karabağ'daki çatışmalarla ilgili olarak Ermenistan'ın Azerbaycan'a geçici tedbir uygulanması için yaptığı başvuruyu kabul etti. Mahkeme her iki ülkeye de Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin maddelerini ihlal edecek askeri eylemlerden kaçınma çağrısı yaptı.