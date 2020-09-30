AİHM, Ermenistan'ın Azerbaycan'a geçici tedbir uygulanması başvurusunu kabul etti

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Ermenistan’ın, Dağlık Karabağ sınırı boyunca yaşanan çatışmalarla ilgili olarak Azerbaycan'a geçici tedbir uygulanması için dün yaptığı başvuruyu kabul etti.
AİHM, Dağlık Karabağ’daki durumun, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin ihlali konusunda ciddi riskler oluşturduğu gerekçesiyle bu kararın alındığını duyurdu.
Yapılan açıklamada 7 hakimden oluşan ilgili dairenin, Ermenistan'ın başvurusunun, Strasbourg mahkemesinin içtüzüğün 39. maddesi uyarınca değerlendirilmesine karar verdiği bildirildi.
Euronews'te yer alan habere göre AİHM’in bugünkü kararında, Azerbaycan ve Ermenistan’dan, sivil halkın yaşamını ve sağlığını tehlikeye atacak, kötü muameleye yol açacak ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin maddelerini ihlal edecek askeri eylemlerden özellikle kaçınmaları istendi.