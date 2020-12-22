AİHM, Demirtaş kararını açıkladı: Derhal tahliye edilmeli

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararı ile ilgili Twitter hesabı üzerinden paylaşımda bulunan Demirtaş’ın avukatı Mahsumi Karaman “AİHM Büyük Dairesi, olması gerektiği gibi, Sn Demirtaş ile ilgili ağır ve tarihi bir karar ile derhal tahliye kararı vermiştir. Bu kararla, müvekkilimiz hakkındaki tüm suçlamalar boşa çıkmış, müvekkilin 4 yıldır siyasi sebeplere bağlı rehin tutulduğu gerçeği tescil edilmiştir” dedi.

1- Aihm Büyük Dairesi, olması gerektiği gibi, Sn Demirtaş ile ilgili ağır ve tarihi bir karar ile derhal tahliye kararı vermiştir. Bu kararla, müvekkilimiz hakkındaki tüm suçlamalar boşa çıkmış, müvekkilin 4 yıldır siyasi sebeplere bağlı rehin tutulduğu gerçeği tescil edilmiştir. — Mahsuni Karaman (@av_mkaraman) December 22, 2020