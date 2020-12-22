AİHM, Demirtaş kararını açıkladı: Derhal tahliye edilmeli

AİHM Büyük Dairesi, tutuklu eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile ilgili kararını açıklayarak, derhal tahliye edilmesi kararı verdi.

Haber Merkezi

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararı ile ilgili Twitter hesabı üzerinden paylaşımda bulunan Demirtaş’ın avukatı Mahsumi Karaman “AİHM Büyük Dairesi, olması gerektiği gibi, Sn Demirtaş ile ilgili ağır ve tarihi bir karar ile derhal tahliye kararı vermiştir. Bu kararla, müvekkilimiz hakkındaki tüm suçlamalar boşa çıkmış, müvekkilin 4 yıldır siyasi sebeplere bağlı rehin tutulduğu gerçeği tescil edilmiştir” dedi.

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