AİHM Başkanı'nın tartışmalı Türkiye ziyareti 'gazeteci' yasağıyla sona erdi

Mehmet Altan, İstanbul Üniversitesi'nin kendisine vereceği fahri doktorayı almak üzere Türkiye'ye geleceğini öğrendiği AİHM Başkanı Spano'ya hitaben 31 Ağustos günü bir açık mektup yayınlamıştı.

Altan mektupta, AİHM'in kendi davasıyla ilgili 2018 yılında aldığı bir kararda, kişisel özgürlük ve güvenliğinin ve ifade özürlüğünün ihlal edildiğini belirlediğini hatırlatarak kuruma teşekkür etti ve "böylece hukuk üstün geldi" dedi.

Spano'nun bu dönemde kendi davasında, AİHM tarihinde bir ilk olarak "muhalefet şerhine muhalefet şerhi" yazdığını, lehine alınan karara dönük tek muhalefet şerhini yazan Türk üye Engin Ergül'ün şerhi aleyhine Spano'nun yazmasından sonra başka üyelerin de onu takip ettiğini hatırlatan Altan, "3 Eylül'de Adalet Bakanı'nın konuğu olarak Türkiye'yi ziyaret edeceğiniz açıklandı" dedi ve kendisini asıl şaşırtan şeyin İstanbul Üniversitesi'nden fahri doktora alacağını öğrenmek olduğunu yazdı.

"Sekreterliğiniz İstanbul Üniversitesi'nin Kenan Evren'e de fahri hukuk doktorası verdiğini size bildirmiş olmalı" diyen Altan daha sonra kendisinin üniversiteden nasıl atıldığını hatırlattı.

"Normal şartlar altında Türkiye'yi ziyaret edeceğinizi duymak mutlaka sevindirici olurdu ama maalesef durum bu değil" diyen Altan, 4 yıldır Silivri'de olan Ahmet Altan'ın dosyasına AİHM'de öncelik verildiğini ama onun da dört yıldır bu önceliğin hayata geçirilmesini beklediğini belirtti.

Mehmet Altan'ın açık mektubundaki son cümleyse şöyleydi:

Anlaşmalarla oluşturulmuş olan ve yargı kurbanlarının büyük umutlar beslediği bir uluslararası yüksek mahkemenin başkanı olarak ziyaret edeceğiniz Türkiye'ye şimdiden hoş geldiniz demek istiyorum.