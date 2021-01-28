AİHM Başkanı Spano'dan 'Demirtaş' ve 'Türkiye ziyareti' açıklaması

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Başkanı (AİHM) Robert Spano düzenlediği basın toplantısında AİHM'ın aldığı kararların hükümetler tarafından uygulanmasının zorunlu olduğunu ve bu kararların tüm devletler için bağlayıcı olduğunu belirtti.

Yüksek mahkemeye 2020'de en fazla Rusya ve Türkiye'den başvuru yapıldığını söyleyen Spano, Türkiye'den gelen dava başvurularının 2019'a oranla yüzde 27 arttığını dile getirdi. Bu kararların yerel mahkemeler ve hükümetler tarafından uygulanmasının denetiminin Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'ne ait olduğunu belirten Spano ayrıca AİHM'in 2020'de aldığı en önemli kararlardan birinin Demirtaş davası olduğunu da ifade etti.

Türkiye ziyaretine ilişkin eleştirilere yanıt

Türkiye'ye yaptığı ziyaret konusunda aldığı eleştirilerle ilgili Euronews'ün sorularını yanıtlayan Spano, "sorunların ulusal makamlar ve yargı organlarıyla görüşülmesinin öncelikli ve hayati öneme sahip olduğunu" söyledi.

3-4 günlük bir ülke ziyaretinde sivil toplum kuruluşları ya da diğer gruplarla görüşmenin zor olduğunu kaydeden AİHM Başkanı, bununla birlikte AİHM'in sürekli olarak bu oluşumları mahkemeye yıllardır davet ettiğini ve bunu yapmayı sürdüreceğini söyledi. Bu davetin bu yıl da yapılacağını belirten başkan, "Türk STK'ları, karşılıklı endişe yaratan konuları görüşmek için diğerleri ile birlikte mahkemeye davet edilecektir" dedi.

Bu tür ülke ziyaretlerini bir "öğrenme deneyimi" diye niteleyen Spano, "Bir mahkeme başkanının bir üye devleti ziyaret etmesi, mahkemenin veya başkanın kendisinin bağımsızlığı ve tarafsızlığı sorununu gündeme getirmek için bir dayanak teşkil edemez. Bireysel paydaşlarla işbirliğine düzenli olarak devam edeceğiz" dedi.

Spano Eylül ayında Türkiye'yi ziyaret etmiş ve AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile Beştepe'de görüşmüştü. Meclis Başkanı ve AYM Başkanı’nı da ziyaret eden Spano, İstanbul Üniversitesi tarafından kendisine verilen fahri doktora için düzenlenen törene katılmış ve daha sonra Mardin'de Artuklu Üniversitesi'nde bir konuşma yapmıştı.