AİHM Başkanı Spano Türkiye'de: Beştepe'de Erdoğan ile görüştü

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) Başkanı Robert Ragnar Spano, bugün Beştepe’de AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile görüştü. Görüşmeye Adalat Bakanı Abdulhamit Gül de katıldı. Basına kapalı yapılan görüşmenin 45 dakika sürdüğü belirtildi.

Türkiye’ye resmi ziyaret düzenleyen ilk AİHM Başkanı olan Spano, Erdoğan ile görüşmesinden önce Türkiye Adalet Akademisi’nde düzenlenen “24. Dönem Hakim ve Savcı Adayları Eğitimi Açılış Töreni”ne katıldı.

Törende hakim ve savcı adaylarına insan hakları üzerine verdiği derste konuşan Spano “Türkiye’nin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ile ilişkisi uzun ve zengin bir ilişkidir. Avrupa Konseyinin kurucu üyelerinden olan Türkiye, 18 Mayıs 1954’te sözleşmeyi onaylayarak, ilk imza koyan ülkelerden biridir” dedi.

“Toplumda yargının fonksiyonsuz olması, hukukun üstünlüğü ve insan haklarının esas alınmaması sonucu, topluma yabancı yatırım çekilmesi mümkün olmaz” diyen Spano, “İktidardaki kişiler mahkemeleri kontrol edemez. Kanunlar sadece halka değil, aynı zamanda gücü elinde bulunduranlara da her an uygulanabilmelidir. Kanunun üzerinde hiç kimse yoktur” ifadesini kullandı.

15 Temmuz darbe girişimi sonrasındaki tutuklamalarla ilgili AİHM’e Türkiye’den şikayet ve başvuruların olduğunu belirten Spano, eski cemaatçi hakimlerin tutuklanmasına ilişkin kararlara da değindi. Bu konuda taraf tutmadığını söyleyen Spano, “Bu noktada, son kararlarda, Türkiye Cumhuriyeti Anayasa Mahkemesinde kullanılan ifadeler, yüksek mahkemelerimiz arasındaki bu diyaloğa çok fazla uymuyor. Bu tartışılması gereken bir konu ve adli diyalog çerçevesinde bunu tartışacağımızı ifade etmek istiyorum” diye konuştu.

Spano’nun Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca ve Danıştay Başkanı Zeki Yiğit’le görüştükten sonra yarın İstanbul’a hareket edeceği belirtildi. Spano’ya yarın İstanbul Üniversitesi'nde fahri doktora unvanı verilecek. 5 Eylül’de Mardin’e geçerek burada "sivil toplum kuruluşu temsilcileri"yle bir araya geleceği belirtilen Spano, 6 Eylül’de Türkiye’den ayrılacak.

AİHM Başkanı’nın Türkiye ziyareti tartışma yaratmıştı. Eski AİHM yargıçlarından Rıza Türmen, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "AİHM’in yeni başkanı, Türkiye’deki insan hakları ihlallerini, keyfi ve siyasi tutuklamaları, yargı bağımsızlığı sorunlarını söz konusu edecek mi, AİHM kararlarının neden uygulanmadığını sorgulayarak 'Bu ne biçim hukuk devleti' diyecek mi?" sorusunu yöneltmişti.