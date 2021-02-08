Ahmet Takan gözaltına alındı

Korkusuz gazetesi yazarı Ahmet Takan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, gözaltına alındığını duyurdu.

Takan Twitter hesabından "Duruşmayı bildirmiyorlar. Hakkımda yakalama kararı çıkarıyorlar. Itiraz ediyorum, dikkate almıyorlar. Sonra yakalatıp nezarete tıkıyorlar. Dünya lideri-nin ülkesi!.. nezaretteyim dostlar" mesajını paylaştı.

Takan, daha sonra yaptığı paylaşımda ise "Ankara adliyesi nezaretinde kovid önlemleri çok sıkı!.. burada arkadaşlarla üst üste oturuyoruz..." ifadelerini kullandı.

Adliye nezarethanesinde bir süre bekletildikten sonra nöbetçi mahkemeye çıkarılan Takan ifade vermesinin ardından serbest bırakıldı.

Medyaradar'da yer alan habere göre, Takan hakkında Türkiye’nin IMF ile görüştüğüne dair yazdığı yazı nedeniyle BDDK’nin suç duyurusu üzerine Bakırköy 16. Asliye Ceza Mahkemesi’nde açılan davada, 26 Ocak 2021 tarihinde yapılan duruşmada yakalama kararı çıktı. Takan, hakkındaki yakalama kararını UYAP’ta hakkında açılan davalara bakarken şans eseri fark ettiğini, geçen hafta ifadesinin Ankara Adliyesi’nden alınması için dilekçe verdiğini ancak dilekçenin işleme konulmadığını bildirdi. Takan bugün adliyede verdiği ifadesinde hakkındaki yakalama kararının kendisine tebliğ edilmediğini belirtti.