Ahmet Şık soL'a konuştu: Sosyal medya muhalefetiyle olmaz

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Parlamenterler Bürosu, Bağımsız İstanbul Milletvekili Ahmet Şık hakkında “Suç işlemek için alenen tahrik” iddiasıyla soruşturma başlattı.

Şık’ın haklarında tutuklama talep edilen öğrencilerin davalarını takip ettiği sırada yaptığı konuşmada “Kimse seçimle gidiyorlar sayıklamasının peşinden gitmesin artık çünkü mafyayla, bunların hukukuyla mücadele edilmez. Evrensel hukuk normlarının olduğu bir hukukla mücadele etmek için herkes yurttaşlık görevini yerine getirmeli, bu mücadeleye omuz verilmeli. İsim vererek de söyleyeceğim, Kemal Kılıçdaroğlu’nun yaptığı veli toplantısında anne babalara yaptığı çağrıyı kimse ciddiye almasın, bu yükü kaldırmak sadece bu genç arkadaşların enerjisiyle olacak evet ama onların tek başına yüklenebileceği bir ağırlık değil bu, hep birlikte el atmamız gerekiyor. Hep birlikte o taşı kaldırıp atacağız, o taşın adı saray rejimi” demişti.

‘Bu düzeni devam ettirmek istiyorlar, o yüzden herkese terörist diyorlar’

Bu sözler gerekçesiyle açılan soruşturmaya ilişkin soL’a konuşan Şık, “Bu şaşırtı bir şey değil. Mevcut iktidarın, güç odaklarının durduğu yere baktığımızda başka bir şey de beklenmemeli. Parçası oldukları suç düzenine bakınca bu adımların onlar adına çok rasyonel olduğunu söyleyebiliriz. Bu düzeni devam ettirmek istiyorlar. O nedenle herkese terörist diyorlar” ifadesini kullandı.

‘Kendilerinden olmayan herkes düşman’

Otoriter rejimlerin, faşizmin bir düşmana ihtiyacı olduğunu, kendilerinden olmayan herkesin düşman ilan edildiğini belirten Şık, bu durumun iktidar açısından şaşırtıcı olmadığını ancak muhalefetin başka bir noktaya odaklanması gerektiğini söyledi.

‘Odaklanmamız gereken geniş yığınların sessizliği’

Burada esas odaklanılması gerekenin toplumun geniş yığınlarının sessizliği olduğunu dile getiren Şık, “Burada esas mesele bizim ne yaptığımız. Sürekli sosyal medyadan vekiller nerede deniliyor. Bu bir noktadan sonra manasız. Olunabilen her yerde olunmaya, her yerde bulunulmaya çalışılıyor. Şunu söylemek istiyorum, bu soruyu soranlar nerede? Hak mücadele edilerek kazanılır, neden bir avuç insan bu mücadelenin peşinde, ona buna çemkirip siz neredesiniz diye soranlara soruyorum, siz neredesiniz?” dedi.

‘Toplumsal olanı seçmene indirgiyorlar, sosyal medya muhalefetiyle olacak iş değil’

Sosyal medyaya bakıldığında herkesin iktidarı indirdiğini gördüklerini belirten Şık, “Ama şunu söylemek lazım, sosyal medya muhalefetiyle olacak şey değil bu. Soruşturmaya konu olan sözlerimde de bunu vurguluyorum. Evet, dünyada diktatörlerin dörtte üçü seçimle gitmiş ama bunun yolunu açacak olan da mücadeledir. İnsanların bu raddeye gelmesi, bu kadar konforunu bozmadan bir şey söylüyormuş gibi yapmasının nedeni aslında muhalefet partileri. Toplumsal olanı seçmene indirgiyorlar. Bu kadar ağır karanlık bir faşizm yaşanıyorsa sessiz kalanların çok olması da bunun nedenlerinden biri” dedi.