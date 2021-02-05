Bağımsız Milletvekili Ahmet Şık'ın Boğaziçi öğrencilerinin mahkemeye çıkarıldığı sırada yaptığı destek açıklaması soruşturma konusu yapıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Parlamenterler Bürosu tarafından Ahmet Şık hakkında soruşturma başlatıldı.

Savcılıktan yapılan açıklamada; "Bazı internet siteleri ve sosyal medya mecralarında; Bağımsız milletvekili Ahmet Şık'ın Boğaziçi protestolarını bahane ederek, 'bu hükümet seçimle gitmeyecek, sokağa çıkın' çağrısında bulunduğuna dair haberler yer alması üzerine, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Parlamenterler Bürosu tarafından, 27. Dönem bağımsız milletvekili Ahmet ŞIK hakkında TCK 214. Maddesi kapsamında 'Suç işlemek için alenen tahrik' suçundan soruşturma başlatıldığı" ifade edildi.