Ahmet Şık AKP'li danışmanın teslim aldığını iddia ettiği para balyaları görüntülerini paylaştı

İstanbul Bağımsız Milletvekili Ahmet Şık, Twitter hesabından bir arabanın bagajındaki para balyalarının göründüğü videoyu paylaşarak görüntülerde paraları teslim kişinin AKP Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın'ın kuzeni ve danışmanı Ömer Işık olduğunu iddia etti.

Kürşat Ayvatoğlu olayının madde bağımlılığı üzerinden değil de bunca mala mülke nasıl eriştiği üzerinden masaya yatırılması gerektiğini söyleyen Şık, para balyalarının olduğu bir videoyu paylaşarak "Meclis'te AKP dışındaki partilere mensup milletvekili danışmanları isyan etse hakkıdır. Balyalar halindeki Eurolar ile görüntülenen kişi AKP Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın'ın kuzeni ve danışmanı Ömer Işık" açıklamasını yaptı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun, Ayvatoğlu'yla ilgili açıklamasına da yanıt veren Şık " 'Meseleyi siyasallaştırmaya çalışıyorlar' diyen Süleyman Soylu, aşağıdaki videoda yer alan görüntülerdeki balyalar halindeki paranın kimlere gittiğini, neyin karşılığı ödendiğini araştırabilir. Zaten işgal ettiği makam kendisini bununla görevlendiriyor" paylaşımını yaptı.