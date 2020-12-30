Ahmet Nur Çebi ikinci kez koronavirüse yakalandı

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, ikinci kez koronavirüse yakalandı.

Haber Merkezi

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin koronavirüs testi pozitif çıktı.

Daha önce mayıs ayında da koronavirüse yakalanan ve tedavisine başlanan Çebi, hastalığı atlatmıştı.

İkinci kez virüse yakalanan Ahmet Nur Çebi, yeniden tedavi altına alındı.

Haber

Covid-19 aşısı Türkiye'ye geldi

Çin'den alınan Covid-19 aşısının ilk partisi Türkiye'ye geldi.