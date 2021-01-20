Ahmet Kural hakkındaki hapis cezası kararı bozuldu

Şarkıcı Sıla’yı darp ve tehdit eden oyuncu Ahmet Kural, hakaret, basit yaralama ve tehdit suçlarından 16 ay 20 gün hapis cezasına çarptırılmıştı.

Karara itiraz eden Kural’ın avukatları, davayı İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi’ne taşırken, buradan Kural lehine bir karar çıktı.

Hürriyet'ten Özge Eğrikar'ın haberine göre, itiraz dilekçesinde, “Tanık olan yan komşunun ‘duydum’ dediği tehdit ve hakaret içeren seslerin, bilirkişi ölçümlemesinde duyulamayacağının tespitine rağmen mahkeme bu durumu dikkate almamıştır” denildi.

İstinaf Mahkemesi başvurunun ardından hapis cezası kararını bozdu, olay yerinde keşif yapılmasını talep etti.