Ahmet Davutoğlu'ndan HDP'ye telefon

Kobani eylemlerinin yaşandığı dönem Başbakan olan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, HDP'ye yapılan operasyonun ardından HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar’ı aradı.

HDP’den yapılan açıklamaya göre, Sancar görüşmede, saldırının sadece HDP’ye yönelik olmadığını, bütün muhalefeti hedef aldığını belirterek, “Biz geçmiş dönemle ilgili kapsamlı bu muhasebeye hazırız, kapsamlı bir yüzleşmenin taraftarıyız. Bunu istiyoruz ve hakikatin ortaya çıkması lazım” dedi.

Bu konuda HDP’nin daha önce birçok kez araştırma önergeleri verdiğini, AKP’nin bunları reddettiğini hatırlatan Sancar, “İktidar geçmişteki sorumluluklarını örtmek ve bugün içine düştüğü çıkmazları gizlemek için partimizi hedef alarak bu tür yöntemleri kullanıyor” dedi. Sancar “bir kez daha demokrasiden, adaletten ve barıştan yana olan bütün güçlerin saldırılar karşısında net tavır almasını” istedi.

Davutoğlu: Yapılan hukuki değil, 6-8 Ekim’deki olaylar konuşulmalı

HDP’ye “geçmiş olsun” dileğinde bulunan Davutoğlu özellikle 2014-2015 tarihleri arasında yaşananların çok boyutlu olduğunu söyleyerek, "6-8 Ekim’deki olayların da konuşulması gerektiğini" belirtti. Yapılanın hukuki olmadığını söyleyen Davutoğlu, yaşananların ülkeye zarar verdiğini ve Türkiye’yi hukuk devletine götürecek adımlar atılması gerektiğini belirtti.

Buldan: Davutoğlu konuşmalı, muhtemelen konuşacak

Öte yandan HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Mezopotamya Ajansı’na verdiği mülakatta Davutoğlu’nun gösterdiği “dayanışma”yı kıymetli bulduğunu söyledi ve ancak “bu konuda konuşmasının da önemli olduğunu” belirterek “Muhtemelen konuşacağını da düşünüyorum” dedi.

Buldan “Davutoğlu’nun sadece operasyonun ‘hukuki’ olmadığını dile getirmesi yeterli mi?” sorusuna şöyle yanıt verdi:

“Davutoğlu, özellikle ‘Çöktürme Planı’nın devrede olduğu dönemde, öncesinde de çözüm sürecinde birlikte mesai harcadığımız, birlikte zaman geçirdiğimiz, süreci birlikte yürütmeye çalıştığımız bir isim. Dolayısıyla bütün bu yaşanılanlardan haberdar, her şeyi bilen kilit bir isim ama bugün muhalefette olması ve bu haksızlık karşında HDP’yi araması oldukça önemli ve kıymetli. Ben buna büyük bir kıymet biçiyorum ve artık gerçekleri anlatmanın tam zamanı. Davutoğlu açısından da bu böyle. O dönem iktidar içinde olan, bugün bir şekilde iktidardan kopmuş olan, gerçekleri bilen insanların konuşmasının önemli olduğunu düşünüyorum. Ben Davutoğlu’nun HDP’ye yapılan operasyon karşısında söz kuracağını düşünüyorum. Bugün bizi araması önemliydi, dayanışma duygularını iletmesi kıymetli ancak bu konuda konuşmasının da önemli olduğunu düşünüyorum. Muhtemelen konuşacağını da düşünüyorum. Geçmişte Kürtlerin gördüğü zulüm karşısında payı olanların, sorumluluğu olanların, bugün bir şekilde konuşması önemlidir. Bunu yapabilirsek, Türkiye içinde bulunduğu durumdan çok rahatlıkla çıkabilir. Türkiye’nin demokrasisi, barışı açısından bu önemlidir.”